Tlaquepaque trabaja para reparar un socavón formado tras la lluvia de anoche

La mañana de este lunes 1 de junio las autoridades municipales dieron a conocer que personal de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque atendieron el reporte de un socavón localizado en la colonia Plan de Oriente, derivado de las lluvias registradas durante la tarde-noche del domingo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El socavón se encontraba en el cruce de las calles Matamoros y Emiliano Zapata, donde elementos de la Policía de Tlaquepaque, detectaron la afectación y solicitaron la intervención de personal especializado para su valoración.

El socavón representaba un riesgo potencial para peatones

A su arribo, los elementos de Protección Civil realizaron una inspección en la zona y detectaron que el socavón tenía dimensiones aproximadas de cuatro metros de largo, cinco metros de ancho y cuatro metros de profundidad, representando un riesgo potencial para peatones y automovilistas que transitan por el lugar.

“Como medida preventiva, se procedió al acordonamiento del área para restringir el acceso y salvaguardar la integridad de la ciudadanía, evitando incidentes mientras se realizan las evaluaciones correspondientes”, dijeron las autoridades tlaquepaquenses.

El caso fue canalizado con las autoridades correspondientes de Tlaquepaque

Asimismo, el socavón fue canalizado al área de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, instancia que realizará el dictamen técnico para determinar las causas de la afectación, así como las acciones necesarias para su atención.

Por último, la coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque hizo un exhorto a la población a respetar los acordonamientos preventivos y reportar cualquier situación de riesgo derivada de las lluvias a los números de emergencia 33 3050 3050, al 33 3837 2270 de Protección Civil o al nacional 9-1-1.

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AS