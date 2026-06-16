Una joven de entre los 20 a los 25 años de edad aproximadamente perdió la vida este martes tras un percance registrado sobre la carretera a Chapala, a la altura del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Los hechos sucedieron sobre los carriles centrales, con destino a la Zona Metropolitana de Guadalajara, frente al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría caído de la moto, y posteriormente habría sido arrollada por un camión pesado que circulaba al tiempo en el que sucedió el incidente.

Según refirieron testigos en el sitio a las autoridades quienes atendieron el percance, tras lo ocurrido el camión pesado no se detuvo y continuó su camino.

Conductor retenido e impacto vial

En el sitio también se encontró el conductor de la motocicleta, que resultó con lesiones leves. El mismo quedó en calidad de retenido mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se lleva a cabo el deslinde de responsabilidades.

Debido al hecho se registró una fuerte carga vehicular en la zona por algunos instantes, ya que el incidente abarcó por lo menos dos carriles de la Carretera a Chapala.

Alarma por la alta mortalidad de motociclistas

En lo que va del 2026 han perdido la vida 61 personas relacionadas con percances de motocicleta en el Área Metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con cifras actualizadas a mayo de este año por el Consejo Estatal Para La Prevención de Accidentes En Jalisco (CEPAJ). Lo anterior quiere decir que en el AMG un motociclista pierde la vida cada 60 horas en promedio.

NG