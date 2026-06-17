¿Listo para hacer historia mañana? Este jueves 18 de junio, el partido entre México y Corea del Sur no solo definirá el orgullo deportivo, sino que transformará a Guadalajara en el epicentro de una fiesta viral que unirá dos culturas a través del baile; pues usuarios de redes sociales han convocado a bailar la coreografía de la icónica canción "Gangnam Style", interpretado por el famoso artista surcoreano PSY durante el medio tiempo y al final del partido en el FIFA Fan Fest de Guadalajara.

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Una iniciativa nacida de la pasión de la afición

Se trata de una convocatoria no oficial que ha cobrado una fuerza imparable en las últimas horas; fueron los propios aficionados quienes, a través de diversas plataformas de redes sociales, comenzaron a organizar un monumental evento coreográfico para sorprender al mundo entero y crear un ambiente verdaderamente inolvidable.

Para lograr esta hazaña monumental de coordinación masiva, la canción elegida no podía ser otra que el icónico éxito mundial “Gangnam Style”; esta pegajosa melodía, mundialmente conocida por su ritmo contagioso y sus pasos inconfundibles, será el puente perfecto para celebrar la hermandad entre ambas naciones durante este esperado encuentro deportivo internacional.

El principal punto de concentración para los aficionados será el FIFA Fan Fest de Guadalajara, instalado en el Centro Histórico, donde se espera la asistencia de cientos de personas que podrán disfrutar del encuentro a través de una pantalla gigante.

No obstante, en redes sociales también han surgido propuestas para extender esta experiencia a otros puntos de la ciudad, como los alrededores del Estadio Guadalajara, así como diversos bares y restaurantes que podrían convertirse en espacios de reunión para seguir el partido en un ambiente festivo.

Los organizadores virtuales han planeado meticulosamente que el baile masivo estalle en instantes donde la tensión deportiva necesita transformarse en pura celebración compartida, uniendo las voces y los movimientos de todos los presentes.

Específicamente, la icónica coreografía del exitoso tema de PSY se ejecutará en dos momentos clave del encuentro futbolístico, garantizando un espectáculo visual sin precedentes en la historia del recinto. Primero, el baile estallará durante el medio tiempo para mantener la energía a tope; y finalmente, la multitud volverá a bailar al concluir el partido para cerrar la jornada deportiva con un broche de oro espectacular.

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Preparativos para brillar en la gran fiesta global

Si tienes la fortuna de asistir al estadio este jueves 18 de junio, es absolutamente fundamental que prepares tus mejores pasos de baile porque la misión colectiva es encender el ambiente al máximo. No importa si eres un bailarín experto o si solo quieres divertirte un rato, lo verdaderamente esencial es sumarse a esta gigantesca ola de entusiasmo que busca unir profundamente a las ricas culturas de México y Corea del Sur.

Para asegurar que este magno evento sea un éxito rotundo, logre dar la vuelta al mundo y demuestre la calidez de los anfitriones, los aficionados han compartido algunas recomendaciones clave para todos los asistentes:

Aprende la coreografía: Repasa los divertidos pasos básicos del "Gangnam Style" antes de llegar al recinto para estar completamente listo.

Repasa los divertidos pasos básicos del antes de llegar al recinto para estar completamente listo. Sincronización total: Mantente muy atento a las señales de las tribunas durante el medio tiempo y justo al finalizar el partido.

Mantente muy atento a las señales de las tribunas durante el medio tiempo y justo al finalizar el partido. Actitud positiva: Lleva toda tu alegría y energía para demostrar cómo se vive la inmensa pasión futbolística en la hermosa ciudad de Guadalajara .

Lleva toda tu alegría y energía para demostrar cómo se vive la inmensa pasión futbolística en la hermosa ciudad de . Únete sin pena: Recuerda que esta es una fiesta global, así que invita a los aficionados visitantes a bailar contigo.

En definitiva, este emocionante encuentro deportivo promete ser muchísimo más que un simple partido de fútbol, convirtiéndose rápidamente en un hito histórico de convivencia, respeto y alegría internacional. La invitación está completamente abierta para que todos los presentes formen parte de este momento mágico, demostrando con una sonrisa que la música y el deporte son, sin lugar a dudas, el lenguaje universal definitivo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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