Desde su puesta en marcha en octubre pasado, el nuevo servicio de shuttle del Aeropuerto Internacional de Guadalajara ha recibido una valoración positiva por parte de los pasajeros, quienes destacan la comodidad y confiabilidad de este transporte hacia diversos destinos estratégicos de la ciudad.

Crystian José Amador Lizardi, director del aeropuerto, explicó que la ruta con mayor demanda es la que conecta la terminal aérea con la Central Camionera Nueva. “Cada vez se va incrementando esta demanda con horas muy anticipadas en el tema del transporte terrestre”, señaló, destacando la importancia de contar con opciones eficientes para los viajeros.

El servicio cuenta con 20 unidades con capacidad para 12 pasajeros cada una y ofrece traslados hacia cuatro puntos principales de la Zona Metropolitana de Guadalajara: el Centro Histórico, Expo Guadalajara, la Central Camionera Nueva y la Glorieta La Minerva. Según Amador Lizardi, los comentarios de los usuarios y la interacción en redes sociales reflejan que el shuttle es un servicio diferenciado y apreciado por quienes utilizan la terminal aérea.

Desde mediados de octubre, los pasajeros cuentan con una opción adicional y confiable para trasladarse de manera directa y segura desde el aeropuerto hacia la ciudad. El servicio punto a punto garantiza traslados ágiles, cómodos y organizados, facilitando la movilidad de quienes arriban a la capital jalisciense.

Los boletos individuales tienen un costo de 150 pesos y se adquieren en un módulo ubicado en la explanada de salidas nacionales de la terminal, donde el personal orienta a los usuarios sobre la unidad que deben abordar en los andenes asignados. Por el momento, el shuttle opera únicamente en la ruta Aeropuerto-Ciudad, con salidas programadas cada hora, cubriendo los destinos antes mencionados.

Amador Lizardi destacó que la implementación del servicio forma parte de un compromiso permanente con la mejora continua y con ofrecer experiencias modernas y eficientes a los pasajeros. “El nuevo servicio de shuttle es una más de las mejoras que estamos poniendo en marcha para facilitar la movilidad y comodidad de quienes nos visitan, reafirmando que nuestra terminal no solo es moderna, sino que sigue evolucionando para superar las expectativas de los viajeros”, afirmó.

El funcionario reconoció que la transportación terrestre en el aeropuerto ha sido un desafío, lo que motivó la implementación de diversas estrategias a corto, mediano y largo plazo. Entre ellas se encuentran la operación de una tercera empresa de taxis, el servicio de shuttle, opciones de renta de automóviles de diferentes concesionarias y el transporte público.

Además, el aeropuerto cuenta con dos estacionamientos -de larga y corta estancia- para los usuarios que llegan en vehículo propio, reforzando la variedad de alternativas de movilidad y asegurando que cada visitante encuentre una opción acorde a sus necesidades.

Con estas acciones, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara consolida un esquema de transporte integral que busca no solo facilitar la llegada y salida de los pasajeros, sino también brindar un servicio moderno y seguro que se adapte a las exigencias del turismo y los viajes de negocios.

