¿Ya sabes dónde vas a pasar la Navidad? Si el frío no es tu favorito para las fiestas, ¡las costas de Jalisco te están esperando! Desde el ambiente bullicioso hasta rincones rústicos más tranquilos, nuestro Estado tiene el refugio perfecto para cerrar el año con los pies en la arena y la espalda al sol en sus playas. No pierdas, si es que tienes la oportunidad, la opción de disfrutar de los mejores atardeceres del Pacífico, cenas frente al mar y ese clima cálido que tanto le gusta a muchos.Jalisco es un destino ideal para quienes buscan cerrar el año 2025 con clima cálido, paisajes naturales y una oferta turística que combina descanso, tradición y gastronomía. Durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, sus costas ofrecen un ambiente especial y con múltiples opciones para todo tipo de viajeros.El municipio de Puerto Vallarta es, sin duda, el destino principal. Este destaca por su infraestructura hotelera, su malecón lleno de vida y una amplia agenda de actividades. Durante estas fechas, la ciudad se llena de luces y eventos de entretenimiento.Para quienes prefieren un ambiente más natural y relajado, Cabo Corrientes tiene otra amplia lista de playas dentro de Jalisco que se deberían visitar. Este municipio conserva un encanto rústico que lo hace perfecto para desconectarse. Sus playas menos urbanas convierten la experiencia navideña en algo distinto, lejos del ruido y el turismo masivo.En la zona de la Costalegre de Jalisco también destacan destinos ideales en esta temporada. Estas playas combinan tradición, tranquilidad y precios más accesibles en comparación con los anteriores. En Navidad, ofrecen un ambiente relajado, perfecto para quienes desean celebrar las fiestas en la playa y disfrutar de la cocina local basada en mariscos frescos.En esta zona destacan playas con paisajes vírgenes, arenas doradas y ambiente sofisticado atraen a viajeros que buscan privacidad y contacto con la naturaleza. Durante diciembre, el clima es ideal y el entorno se mantiene sereno.Otra excelente opción es Nuevo Vallarta, en la Rivera Nayarit. Aunque se encuentra en ya fuera de la frontera del Estado, su cercanía y conexión con la zona costera de Jalisco lo hacen una alternativa ideal para quienes buscan tranquilidad, resorts "todo incluido" y playas amplias de oleaje moderado. En Navidad, este destino es perfecto para viajes en familia, ya que ofrece actividades recreativas y espectáculos pensados para el descanso sin complicaciones.Las playas de Jalisco que deberías visitar en Navidad ofrecen opciones para todos los gustos: desde destinos urbanos y festivos hasta rincones tranquilos y poco explorados, convirtiendo al estado en una alternativa perfecta para cerrar el año frente al mar.