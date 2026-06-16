Caballos policías se jubilan tras años de servicio en la Comisaría de Guadalajara

La Policía de Guadalajara informó que seis de sus nobles caballos del Grupo Guarda bosques terminaron su servicio en la Comisaría Tapatía, tras años de cuidar a las y los tapatíos con lealtad y compromiso.

Luego de haber cumplido con su labor dentro de la Policía de Guadalajara, ahora podrán descansar a lado de oficiales en servicio y jubilados, quienes les darán el amor y la paz que se merecen.

Generalmente los caballos de la Comisaría Tapatía son usados de acuerdo con las necesidades de la capital de Jalisco, en espacios recreativos y naturales como el Bosque Colomos o las barrancas de Huentitán y Oblatos.

¡Gracias por su lealtad, héroes de cuatro patas!



Seis nobles equinos del Grupo #Guardabosques se despidieron de las calles de Guadalajara, quienes tras años de cuidar a las y los tapatíos con lealtad, culminaron su servicio en la Comisaría Tapatía. #LaPolicíaQueTeCuida

����♀️������♂️ pic.twitter.com/cIz19Apxp7— Policía de Guadalajara (@PoliciaGDL) June 16, 2026

Los caballos que forman parte de la Policía Montada de Guadalajara reciben una preparación especializada basada en un riguroso programa de entrenamiento orientado a la desensibilización y adaptación a distintos entornos; gracias a este proceso, los ejemplares desarrollan la capacidad de responder de manera controlada y mantener la calma incluso en situaciones que podrían resultar estresantes o intimidantes.

Durante su adiestramiento, los animales son expuestos de forma gradual a estímulos como ruidos intensos, el tránsito constante de vehículos, concentraciones masivas de personas y diversos escenarios propios de las labores de seguridad pública. El objetivo es que puedan desempeñar sus funciones sin alterarse y reaccionar de manera segura tanto para los oficiales como para la ciudadanía.

Además de prepararlos para enfrentar este tipo de circunstancias, el entrenamiento fortalece sus habilidades para patrullar zonas de difícil acceso, donde otros medios de transporte presentan limitaciones, lo que permite ampliar la cobertura de vigilancia en parques, áreas naturales y espacios públicos.

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Los caballos también participan en el programa municipal de equinoterapia

Los caballos también participan en el programa municipal de equinoterapia, una iniciativa que aprovecha sus cualidades para apoyar actividades terapéuticas y de rehabilitación. De esta manera, además de contribuir a las tareas de seguridad y prevención, los ejemplares desempeñan un papel importante en proyectos con impacto social dirigidos a mejorar la calidad de vida de diversos sectores de la población.

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