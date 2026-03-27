Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 27 de marzo prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 28 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

