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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 27 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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