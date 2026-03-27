Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 27 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 18%.Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Zapopan