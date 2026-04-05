La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, anunció hoy que impulsará la declaratoria estatal de patrimonio cultural para la Judea de San Martín de las Flores, una de las representaciones más emblemáticas y arraigadas de la región.

La edil destacó la participación de niñas, niños y jóvenes, y subrayó que esta manifestación no solo es una expresión religiosa, sino también un símbolo vivo de la memoria colectiva y la riqueza cultural de la comunidad. Cada año, decenas de familias participan en la organización y puesta en escena de esta tradición, que combina elementos teatrales, históricos y espirituales, atrayendo tanto a habitantes locales como a visitantes.

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En un comunicado informó que con la declaratoria estatal, se buscaría no solo salvaguardar esta tradición, sino también fortalecer su difusión y reconocimiento en todo Jalisco, posicionándola como un referente cultural de gran valor.

Cerca de 260 mil personas acudieron a la Judea de San Martín de las Flores

El anuncio abre una nueva etapa para esta celebración, que podría consolidarse como patrimonio de todos, sin perder el arraigo y la esencia que le han dado vida durante décadas.

De acuerdo con datos de Protección Civil y Bomberos del municipio, durante los tres días de actividades de la Judea se registró una afluencia aproximada de 260 mil personas, lo que refleja el arraigo y la relevancia de esta celebración en la región.

La Judea de San Martín de las Flores, reconocida por su singularidad y profundidad simbólica, ha logrado mantenerse vigente gracias al compromiso de generaciones enteras que han transmitido sus saberes y prácticas. Ante ello, el gobierno municipal considera fundamental avanzar en su protección formal para garantizar su continuidad frente a los retos del tiempo y la modernidad.

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MB