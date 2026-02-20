Guadalajara albergará concurso internacional de bebidas espirituosas

Este viernes fue presentado Latin America World Spirits Competition 2026, una competencia internacional donde participarán diferentes destilados de Latinoamérica.

El evento, respaldado por The Tasting Alliance firma con experiencia en la evaluación y posicionamiento internacional de bebidas alcohólicas, se realizará el 25 y 26 de marzo en el Tequila Lab ubicado en Zapopan.

Víctor Martínez, embajador global de la marca y director de educación de The Testing Alliance, dijo que este certamen permite que pequeños y grandes productores compitan en igualdad de circunstancias ya que la competencia es neutral y no depende de grandes presupuestos.

"Este tipo de eventos si bien tiene un fin de competir, además de estar en la competencia es una especie de vitrina estratégica para lograr la distribución de las marcas", comentó.

Hace dos años se realizó la primera competencia en la que participaron 200 etiquetas y este año se esperan más de 600 etiquetas.

Ana Cristina Villalpando, directora de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), explicó que es un orgullo traer este tipo de eventos ya que permite a la categoría Tequila proyectar su transparencia y calidad ante los mercados más exigentes.

Para la CNIT este certamen representa una oportunidad para reafirmar la absoluta confianza de la calidad, la trazabilidad y la transparencia de nuestro destilado: el Tequila.

"Al someterse a la evaluación de 15 jueces internacionales y competir frente a más de 600 destilados, la industria tequilera asume estos retos con la certeza de que sus procesos cumplen con los estándares más rigurosos", dijo.

La participación de la industria en estos procesos de evaluación es fundamental para mantener la competitividad en los 120 países donde el Tequila tiene presencia, tras haber alcanzado una exportación superior a los 408 millones de litros en el 2025.

Al someterse a estos estándares internacionales, la agroindustria tequilera no solo reafirma su excelencia técnica, sino que garantiza que la calidad del destilado siga siendo el motor de crecimiento para los más de 100 mil empleos que genera este sector en México.

Desde la Cámara, se mantiene el compromiso de impulsar iniciativas que brinden certeza sensorial y comercial a la categoría, asegurando que el prestigio de nuestra Denominación de Origen continúe fortaleciéndose a través de la transparencia y la innovación en los escenarios de evaluación más rigurosos del mundo.

Francisco Córdova Sandoval, secretario del Consejo Promotor de la Raicilla, explicó que este evento permite promover a los destilados y más a los de Jalisco como es el caso del tequila y la raicilla.

En esta competencia el 78 por ciento de las marcas que participaran son mexicanas y el resto extranjeras. Además de tequila y raicilla participarán etiquetas de rones, whiskies, sotoles, brandies, entre otras.

MF