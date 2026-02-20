Un sacerdote que se encontraba en España fue extraditado a Jalisco para que la Fiscalía del Estado lo investigue debido a que es señalado en al menos tres denuncias por abusos sexuales cometidos en contra de menores de edad.

La Fiscalía de Jalisco informó que el hombre fue detenido en España en 2025 mediante una ficha roja emitida por la Interpol . Se trata de Ramón "N" quien fue extraditado el jueves desde Madrid hasta la Ciudad de México.

Este viernes 20 de febrero se concretó su traslado a Jalisco donde fue puesto a disposición del juzgado que lo requería para investigarlo por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

De acuerdo con las tres denuncias interpuestas en 2022, Ramón "N" presuntamente aprovechó la cercanía que le otorgaba su puesto como sacerdote para cometer los abusos en contra de al menos cuatro niñas al interior de una casa hogar.

Según la carpeta de investigación, entre abril y mayo de 2022, el señalado acudió a la casa hogar ubicada en la comunidad de La Laja, en el municipio de Zapotlanejo, para realizar actividades similares a la confesión, sin embargo, se presume que en esos momentos realizó los abusos y que incluso amenazó a una de las víctimas para que no contara lo sucedido.

FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO

Una vez recibidas las denuncias, el Ministerio Público integró las carpetas de investigación donde Ramón "N" era señalado como presunto causante y solicitó las órdenes de aprehensión en su contra, sin embargo, el señalado salió del país.

En marzo de 2025, tras una alerta migratoria, el presunto abusador fue capturado en España y se mantuvo a disposición de autoridades de aquel país mientras se resolvía la solicitud de extradición hacia México.

