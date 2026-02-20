Aseguran finca y vehículo tras cateo en Ixtlahuacán de los Membrillos

Personal de la Fiscalía de Jalisco aseguró un vehículo presuntamente utilizado en la agresión armada contra dos personas en la colonia Las Aguilillas, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

La dependencia informó del caso tras cumplimentar una orden de cateo tras el ataque, lo que resultó en el aseguramiento de un inmueble y un vehículo. Ambos son piezas clave para robustecer la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

Los hechos que originaron la intervención se remontan a un reporte de los Servicios Médicos Municipales sobre el ingreso de un hombre y una mujer lesionados por proyectil de arma de fuego quienes, de acuerdo con los testimonios, fueron agredidos tras una disputa verbal con un hombre quien, luego de retirarse momentáneamente, regresó al sitio a bordo de un automóvil y disparó contra las víctimas.

Tras el reporte, los elementos estatales concentraron sus labores en un domicilio de la colonia mencionada, donde se realizó el cateo con el apoyo de peritos en criminalística.

En el lugar, se aseguró un vehículo Volkswagen Golf, modelo 2015, color blanco y con placas del estado de Michoacán, el cual al parecer guarda relación directa con los indicios integrados en la investigación. El automotor fue trasladado bajo resguardo para los peritajes correspondientes.

Las indagatorias continúan para la integración de pruebas y la localización del presunto agresor, con el fin de ponerlo a disposición de la autoridad judicial.



