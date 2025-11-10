Secretaría de Salud confirma primera muerte por sarampión en Jalisco

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó la primera muerte por sarampión en la entidad: una bebé de 11 meses originaria de Guerrero, quien falleció en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Arandas.

La familia de la bebé son jornaleros que llegaron a trabajar al campo jalisciense. El funcionario explicó que primero arribaron a Tepatitlán, y posteriormente se trasladaron a Arandas, donde la menor "llegó muy grave". No fue vacunada contra la enfermedad.

"Aunque tenía 11 meses, podría haber recibido lo que conocemos como la dosis 0 de triple viral, que se aplica a los seis meses de edad cuanto hay un brote epidemiológico. Segundo, llegó en condiciones, insisto, en condiciones de mucha gravedad, probablemente con retraso en la atención por parte de los padres, y muy desnutrida", comentó el secretario.

En tanto, Pérez Gómez indicó que se registraron alrededor 10 casos nuevos de sarampión en Jalisco, que se sumarán a los 159 reportados en el estado. Detalló que son tres contagios más en Arandas, dos en Mascota, dos en Guadalajara y tres en Tlaquepaque. Con todo, descartó que se repita el panorama de Chihuahua, donde suman cuatro mil 436 casos y 21 defunciones.

"Nosotros nos anticipamos. Antes de tener el primer caso, Jalisco ya había reforzado esquemas de vacunación, etc. Aquí, creo, lamentablemente el efecto fundamental han sido los casos importados de jornaleros […]. El 70 por ciento de los casos que tiene Jalisco son provenientes de personas de otros estados de la República, sobre todo de Guerrero. El 95 por ciento (de los casos registrados son) en personas no vacunadas o con esquemas incompletos. El 65 por ciento de los casos están circunscritos a Arandas", agregó.

Añadió que la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) ya podrá regresar a clases presenciales, pero en Arandas y en Zapopan se mantienen tres grupos en modalidad virtual. En tanto, en los planteles de CUCEA, CUTonalá y CUCS se habilitaron módulos de vacunación para todas las personas que acudan y cuenten con su esquema de vacunación incompleto.

Desde que se confirmó el primer caso de sarampión en Jalisco, en el pasado mes de septiembre, en el Estado se han aplicado entre 57 mil y 60 mil dosis contra sarampión, indicó Pérez Gómez.

"Recuerden que se trata de una vacuna universal, de tal manera que todos los días del año está disponible en los 580 centros de salud que tiene el Estado de Jalisco, pero además en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, sin distingo de derechohabiencia. Una persona que no es derechohabiente al IMSS y quiere ir a vacunarse al IMSS, el IMSS tiene obligación de vacunar si es el sitio más accesible para la población", finalizó.

AO

