Brada Collection abre su primer hotel en Guadalajara

El proyecto Brada Collection inició operaciones con la apertura de su primer hotel ubicado sobre Avenida México. El corte de listón fue encabezado por Brando Angulo y Valeria Aceves, quienes presentaron la marca ante invitados del sector público, social y creativo.

Como invitados de honor estuvieron presentes la diputada de Jalisco, Gabriela Cárdenas, el diputado Sergio Barrera y el presidente de la asociación hotelera de Jalisco, Mark Christianson.

La recepción inició a las 19:00 horas con registro de invitados, cobertura de medios y servicio de alimentos y bebidas.

El proyecto plantea una operación enfocada en diseño y servicio. Según la visión de la marca, el objetivo es ofrecer espacios funcionales y atención directa. La idea surge de la experiencia de Angulo como viajero y de su observación sobre necesidades frecuentes en hospedaje.

El modelo está dirigido a viajeros que buscan hospedaje con servicios y espacios pensados para estancia y actividades sociales. El plan de crecimiento contempla nuevas aperturas en Guadalajara dentro de tres meses y posteriormente en Riviera Nayarit, Riviera Maya, Los Cabos y Ciudad de México.

Tras el protocolo, los asistentes recorrieron las instalaciones. El concepto arquitectónico prioriza distribución, iluminación y uso de materiales definidos. Los espacios fueron presentados como parte de un diseño integral orientado al usuario.

El recorrido concluyó en Rosato Roof, terraza del hotel con alberca y vista panorámica. El espacio está abierto al público. También opera Mumú Café, ubicado junto al acceso principal y disponible para visitantes externos.

Entre los asistentes estuvieron el cantautor Mario Sandoval, el artista visual Juan Carlos Santoscoy, el diseñador Marco Martín, el artista Pablo Morfín, el pintor Claudio Limón, el conferencista Rorro Echávez y la creadora digital Ana Pau Ruiz.

La marca señaló que el hotel forma parte de una estrategia que prioriza operación y colaboración con talento local. El proyecto busca posicionar el inmueble como espacio de hospedaje y convivencia dentro de la ciudad.

