Policías de la Secretaría de Seguridad Jalisco localizaron y aseguraron una toma clandestina y cerca de 20 mil litros de hidrocarburo, con un valor estimado de cerca de medio millón de pesos, en la comunidad de San Antonio El Chico, en Zapopan.

El hallazgo es resultado de los recorridos de vigilancia que realizan autoridades estatales y federales en los puntos por los se recorre el poliducto Salamanca - Guadalajara. Además de la Policía Regional, elementos de la Guardia Nacional y Seguridad Física de PEMEX también realizaron el aseguramiento.

Un convoy que provenía del municipio de Tala llegó a San Antonio El Chico, donde encontró un tractocamión tipo pipa aparentemente abandonado. La unidad estaba cargada a su máxima capacidad de 19 mil 500 litros con hidrocarburo y conectada al ducto mediante mangueras.

En el lugar también hallaron un vehículo con caja seca con placas de Michoacán, también abandonado y que presuntamente estaría vinculado a la extracción de combustible. La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó el aseguramiento de la toma e hidrocarburo. No se reportaron personas detenidas.

Jalisco es segundo lugar a nivel nacional en tomas clandestinas de combustible, por detrás de Hidalgo. Según datos del Observatorio Ciudadano IGAVIM, en la entidad se registraron mil 711 piquetes a ductos de PEMEX.

En tanto, el municipio de Degollado ocupa el primer lugar a nivel nacional en tomas, con 676. Tototlán, Tala, Zapotlanejo, Atotonilco el Alto, Tlajomulco y Zapopan son otros municipios jaliscienses que figuran en la lista de municipios con más tomas clandestinas del país.

El pasado martes, la FGR en Jalisco informó del aseguramiento de 18 sitios donde se extraía combustible en Degollado; ayer la Guardia Nacional aseguró dos tractocamiones con capacidad de 30 mil litros llenos al 80 por ciento, en Santa María Tequepexpan, Tlaquepaque.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

