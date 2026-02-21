Reeligen a Laura Haro como presidenta del PRI en Jalisco

Laura Haro fue reelegida como presidenta del PRI en Jalisco para el periodo 2026-2030, por lo que permanecerá cuatro más al frente del partido tricolor en el estado.

En la misma decisión, fue elegido Aurelio Fonseca, diputado local, como secretario general del partido por el mismo periodo.

La ex candidata a la gubernatura y el legislador local compitieron en la misma fórmula para ambos cargos dentro del partido, siendo los únicos registros que se apuntaron para participar en la contienda del PRI en el estado de cara a los próximos años.

Laura Haro resaltó que los hechos acreditan que han sido "una dirigencia de tiempo completo de tierra" y la meta es prepararse de cara a las elecciones intermedias de 2027, proceso electoral para el cual, se declaran "listos" en el PRI estatal.

"Prepararnos para ganar el 2027, ir a la búsqueda de las y los mejores candidatas y candidatos, que tengan el reconocimiento de sus comunidades, que tengan chamba y ese será el propósito número 1".

Laura Haro aseguró que la meta es ganar los 125 municipios de Jalisco, así como las 20 diputaciones locales y federales, con el fin de "ganar para hacer buenos gobiernos".

De cara al proceso de elección, tanto Laura Haro como Aurelio Fonseca se sometieron a exámenes toxicológicos, exámenes de control de confianza, psicométricos y de salud. También presentaron documentos como cartas de no antecedentes penales, garantizar que no son deudores alimenticios o agresores sexuales, entre otros.

Desde la dirigencia nacional del partido acudió Jorge Meade, secretario de organización del PRI Nacional, quien respaldó la elección y señaló que el PRI puede gobernar a diferencia de Morena, al afirmar que "es el que puede hacerlo porque sabe gobernar, tiene experiencia y Jalisco es muy importante para el PRI".

Por otro lado, el diputado local Aurelio Fonseca, indicó que solicitaría licencia a su cargo, con el fin de participar en el proceso de elección, aunque no especificó por cuánto tiempo.

