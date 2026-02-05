El Secretario de Seguridad Jalisco, Juan Pablo Hernández González, anunció durante la mañana de este jueves que, el proyecto que contempla la instalación de un equipo de inhibición de comunicaciones en el complejo penitenciario de Puente Grande, registra un 70% de avance.

Según informan, la adaptación de este sistema tecnológico se alinea a los parámetros técnicos establecidos en 2025 para los reclusorios en todo México, derivado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Este nuevo equipo permitirá bloquear de manera efectiva el uso de diversos dispositivos que operen con señales desde 2G, hasta 5G, bluetooth o GPS, en los cuatro reclusorios de Puente Grande.

ESPECIAL/Secretaria de Seguridad de Jalisco

ESPECIAL/Secretaria de Seguridad de Jalisco

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

