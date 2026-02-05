Tras semanas de especulaciones en cómo sería el encuentro público entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu en los Premios Lo Nuestro 2026, parece que todo se quedará en el terreno de la especulación.

La gala agendada para el próximo 19 de febrero en el escenario del Kaseya Center de Miami apuntaba a ser la primera "reunión" pública entre la polémica pareja y la artista argentina luego de haber protagonizado una de las situaciones más comentadas en el medio de la farándula en los últimos años.

Desde hace unas semanas, los fanáticos se mantenían en vela ante la posibilidad del reencuentro en un solo domicilio de Nodal, Ángela, Cazzu y hasta Belinda. Además, se esperaba que de parte de los Aguilar, también asistiesen Pepe y Leonardo. Sin embargo, parece que todo quedará en el terreno de la especulación, luego de que los rumores apuntan a que habrá más de alguna ausencia.

Esto luego de que el periodista Mandy Fridmann asegurara que ni Nodal, ni Ángela Aguilar, ni Cazzu estarán presentes en los Premios Lo Nuestro.

Cabe destacar que todas estas personalidades mencionadas han recibido distintas nominaciones en las siguientes categorías:

Christian Nodal

Artista Masculino del Año – Música Mexicana

Canción del Año – Música Mexicana por “El Amigo”

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Amé”

Álbum del Año – Música Mexicana por “¿Quién + como yo?”

Ángela Aguilar

Mejor combinación femenina por “Maldita Primavera” junto a Yuri

Colaboración del Año – Pop por “Abrázame” con Felipe Botello y El Sonoro Rugir

Artista Femenina del Año – Música Mexicana

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie Se Va Como Llegó”

Cazzu

Artista Pop Femenina del Año

Canción del Año – Pop por “Con Otra”

Pese a ello, parece que ninguna de las presencias se animará a asistir a los Premios Lo Nuestro 2026, alegando diversos motivos para su ausencia.

