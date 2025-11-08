Bomberos de Zapopan rescatan a un hombre que cayó en un barranco en Villa Universidad

Personal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan rescataron a un hombre que cayó de una altura aproximada de 20 metros a un barranco, en una obra en construcción ubicada en el cruce de las calles Callejón del Mirador y Loma Larga, en la colonia Villa Universidad.

El hombre perdió el equilibrio al acercarse a la orilla del barranco. Manuel Gutiérrez, bombero primero de Zapopan, explicó que es una ayudante quien se dedica a barrer en las calles. Al aproximarse al precipicio, este se desgajó, por lo que el hombre cayó al fondo. Presentó fracturas en ambas muñecas y en la cadera, así como traumatismo craneoencefálico y politraumatismo. Fue trasladado en estado de salud delicado a la Clínica No. 89 del IMSS para recibir mayor atención médica.

Se implementó un sistema de rescate vertical con tripié y poleas a fin de que personal de bomberos pudiera descender al fondo del barranco, inmovilizar al lesionado y llevarlo de vuelta a la superficie.

Al lugar también acudieron personal de Servicios Médicos de Zapopan y del SAMU Jalisco. También se notificó a la Dirección de Gestión de Riesgos debido a que el accidente ocurrió al interior de una obra en construcción.

