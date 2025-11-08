La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 9 de noviembre, algunas rutas de camiones pararán en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), debido a dos carreras deportivas que se realizarán a las 6:30 am y por la Mini Romería 2025 con horario previsto a las 8:00 de la mañana.

El primer evento deportivo se trata de la Carrera G15K Guadalajara 2025 que se realizará en los municipios de Zapopan y Guadalajara; con el objetivo de que las y los corredores puedan participar de forma segura en el evento se cerrarán las siguientes vialidades:

Avenida Universidad.

Avenida Patria.

Calzada Lázaro Cardenas Poniente.

Avenida Ignacio L. Vallarta.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

La segunda carrera será en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara por lo que se cerrará la Avenida Juan Palomar y Arias y Avenida México.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

Mientras que por la Mini Romería 2025, habrá cierres viales en Avenida Manuel Ávila Camacho y Prolongación 20 de noviembre.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

Rutas de camiones que detendrán sus recorridos el domingo en la ZMG

C120, C121A, C121B, C136, C54, C64, C65, C71 y vías, T15-C06 Andares, T17, T17-1, T17-C01, C140, C01, C104, C109, C110 dos vías, C121A, C121B, C140, T04A-1 Jardines de la Cruz, T04A-1 Misión de los Viñedos, T04A-2 Misión Acueducto, T08-C01.

Mi Transporte Tren Ligero L1 (antes SITREN), C107, C119 Circuito, C123-V1, C123-V2, T06-2, T08-C01, T18 Terranova, C33 Auditorio, C44, C72, C81, C82, C84, C85 dos vías, C88, C121-A, C136, T08, T08-C01, T16A-C01, T16A-C01 Tréboles.

T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05, T16B-C06, T16B-C07, T16B-C08 y V04 de la Ruta López Mateos.

