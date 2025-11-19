Esta mañana de miércoles 19 de noviembre, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan lograron controlar un incendio en un automóvil en la colonia La Palmita del municipio.

La situación fue reportada a través del Centro de Operaciones de Emergencia. Por lo que, de inmediato, oficiales de la Base 3 se activaron y acudieron para atender el incidente. Al llegar al lugar, los Bomberos de Zapopan dieron con un automóvil en llamas; el fuego ya había consumido gran parte del motor y se estaba propagando hacia el habitáculo de los personajes. Los elementos procedieron a controlar el incendio utilizando agua a presión.

El conductor del vehículo logró darse cuenta a tiempo del suceso y se orilló para salir del vehículo, por lo que no se registraron personas lesionadas y el fuego fue controlado. No obstante, el incendio reventó el parabrisas, consumió gran parte del motor y destruyó los interiores de plástico del automóvil.

Al sitio también acudieron elementos de la policía municipal para apoyar en los trabajos.

¿Cómo reportar un incidente ante Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede determinar la extensión del fuego y el rescate de personas.

