Esta mañana de miércoles 19 de noviembre, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan lograron controlar un incendio en un automóvil en la colonia La Palmita del municipio.La situación fue reportada a través del Centro de Operaciones de Emergencia. Por lo que, de inmediato, oficiales de la Base 3 se activaron y acudieron para atender el incidente. Al llegar al lugar, los Bomberos de Zapopan dieron con un automóvil en llamas; el fuego ya había consumido gran parte del motor y se estaba propagando hacia el habitáculo de los personajes. Los elementos procedieron a controlar el incendio utilizando agua a presión.El conductor del vehículo logró darse cuenta a tiempo del suceso y se orilló para salir del vehículo, por lo que no se registraron personas lesionadas y el fuego fue controlado. No obstante, el incendio reventó el parabrisas, consumió gran parte del motor y destruyó los interiores de plástico del automóvil.Al sitio también acudieron elementos de la policía municipal para apoyar en los trabajos.En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede determinar la extensión del fuego y el rescate de personas.