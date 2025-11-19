Cine al aire libre GRATIS en Guadalajara: Cartelera del 19 al 23 de noviembre

Guadalajara siempre tiene algo que ofrecer, y esta vez invita a disfrutar de una experiencia diferente, relajada y completamente gratuita: cine al aire libre.

Gracias a la iniciativa de CinemaLive, las familias, amigos y parejas podrán ver películas bajo el cielo estrellado, en un ambiente que combina naturaleza y entretenimiento.

Del 19 al 23 de noviembre esta propuesta llegará a distintos parques de la Zona Metropolitana de Guadalajara como el Parque Metropolitano, el Parque Alcalde y el Parque de las Niñas y los Niños.

Miércoles 19 de noviembre

Snoopy y Charly Brown - Parque Urbano de Tlaquepaque - 7:45PM

Jueves 20 de noviembre

Película por confirmar - Parque Metropolitano - 8:00PM

Viernes 21 de noviembre

Frozen - Parque Alcalde - 7:45PM

Película por confirmar - Parque Mirador Independencia - 7:45PM

Sábado 22 de noviembre

Zootopia - Parque Metropolitano - 7:00PM

Domingo 23 de noviembre

Aladdin - Parque de las niñas y los niños - 7:00PM

