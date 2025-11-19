Cine al aire libre GRATIS en Guadalajara: Cartelera del 19 al 23 de noviembre

Guadalajara siempre tiene algo que ofrecer, y esta vez invita a disfrutar de una experiencia diferente, relajada y completamente gratuita: cine al aire libre.Gracias a la iniciativa de CinemaLive, las familias, amigos y parejas podrán ver películas bajo el cielo estrellado, en un ambiente que combina naturaleza y entretenimiento.Del 19 al 23 de noviembre esta propuesta llegará a distintos parques de la Zona Metropolitana de Guadalajara como el Parque Metropolitano, el Parque Alcalde y el Parque de las Niñas y los Niños.MF