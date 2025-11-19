Tras las protestas violentas del pasado sábado 15 de noviembre en el Centro Histórico de Guadalajara, con motivo de la movilización nacional convocada por el colectivo Generación Z, la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, condenó el actuar de la Policía del Estado en las detenciones de manifestantes, a las que calificó como abusivas y arbitrarias, y anunció que el partido brindará apoyo jurídico gratuito a las y los detenidos y sus familiares.

La dirigente tricolor afirmó que los jóvenes, de forma espontánea y voluntaria, se manifestaron ante el hartazgo social, el incremento en la violencia y la falta de justicia en México y en Jalisco. Denunció que tanto el Gobierno federal, en la Ciudad de México, y el Gobierno del Estado, en el primer cuadro de Guadalajara, reprimieron de forma violenta a los manifestantes con gases lacrimógenos, intimidación y detenciones injustificadas.

Añadió que han recibido testimonios de abusos policiales, fallas en el debido proceso, retenciones injustificadas y presuntos intentos de extorsión a cambio de liberar a los detenidos. Incluso, conoce de casos en los que jóvenes trabajadores de la Plaza de la Tecnología fueron detenidos sin ningún motivo, pues fueron confundidos con los manifestantes. Anotó que el PRI es el único partido que apuesta por las mujeres y por las juventudes.

Brindará apoyo jurídico gratis a detenidos

Por ello, puso a disposición los números 33 334556 00 extensión 147 y de WhatsApp 33 2950 8206 donde los familiares podrán acceder a asesoría y acompañamiento legal gratuito.

“Si detectamos cualquie abuso, irregularidad o intento de extorsión, lo vamos a denunciar. Ya estuvo bueno de tanto abuso por parte de las autoridades [...]. Este país no es de Morena. No vamos a permitir que sigan intimidando a las juventudes. Queremos paz y vamos a luchar por ella”, dijo.

Haro Ramírez también exhortó al Gobierno federal, y en especial a la presidenta Claudia Sheinbuam, garantizar condiciones de seguridad para la población, así como atender la crisis de inseguridad que vive el país. Asimismo, llamó a la diligencia nacional y estatal de Morena a debatir en el espacio que consideren conveniente.

Reconocen trabajo del PRI en beneficio de las mujeres

Por otro lado, Valeria Guzmán, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), anunció que recibieron el Global Democracy Award, el “óscar de la política”, afirmó.

Este reconocimiento internacional galardona el trabajo realizado durante todo un año en capacitación, empoderamientoy fortalecimiento político en México. También reconoce la labor territorial, la formación de calidad y la agenda incluyente que impulsa a mujeres a preparse, liderar y transformar sus comunidades.

“Este galardón destaca la cantidad de mujeres intervenidas y la diversidad de temas, asegurando que la igualdad y el empoderamiento de las mujeres es el pilar real del PRI. En este PRI, y con estos gobiernos, la garantía que pueden tener los ciudadanos es que las personas que llegan al frente tienen una agenda más amplía que dominan, una agenda que representa a las mujeres, a la sociedad. Y, sobre todo, confirma que estamos comprometidos con la excelencia para servirles mejor”, mencionó Guzmán.

