El día de ayer, elementos de la Base 3 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos Guadalajara, atendieron un reporte de incendio registrado en la colonia Balcones del Cuatro.

Oficiales de Bomberos Guadalajara se presentaron en el cruce de la avenida 8 de julio con la calle Juan Alegría en la colonia mencionada. Inicialmente el reporte señalaba que el incendio se encontraba en una casa habitación, sin embargo, al arribo de las unidades, los elementos confirmaron que el fuego se propagaba en un terreno bardeado que era utilizado como taller mecánico.

Las llamas se encontraban en la parte posterior del predio en un área aproximada de 20 x 20 metros y habían generado una larga columna de humo en el lugar. En el espacio habían diversas llantas y partes de vehículos en desuso propios de un negocio de este giro.

Bomberos de Guadalajara realizaron la extinción con grandes cantidades de agua, logrando sofocar el incendio momentos después y evitando la propagación del fuego a otros domicilios. Una vez sofocado el fuego, se confirmó que no se presentaban personas lesionadas.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte al teléfono 33 1201 7700.

