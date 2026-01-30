Bomberos de Guadalajara sofocan incendio en La Nogalera

Durante la tarde del jueves, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara recibieron un reporte de incendio en una bodega de la colonia La Nogalera.

Ante ello, oficiales de la Base 3 de la coordinación acudieron al sitio señalado el cual era un predio localizado detrás de una bodega que presentaba un fuego activo que consumía basura acumulada en el lugar. Dentro de los objetos se encontraba mucho material hecho a base de polímeros, lo que generó una gran cantidad de humo que se extendió por varias calles y que fue visible desde algunos otros puntos de la ciudad.

Los Bomberos de Guadalajara controlaron el fuego utilizando agua a presión y se aseguraron que el espacio estuviese en condiciones idóneas para evitar reactivaciones del mismo. Pese a las largas columnas de humo que se formaron debido al incendio, no se presentaron personas lesionadas o heridas.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte al teléfono 33 1201 7700.

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

