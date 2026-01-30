Tlaquepaque sanciona acoso callejero y mutilación animal; apoya a su policía

El Cabildo de San Pedro Tlaquepaque aprobó por mayoría en su décima novena sesión ordinaria la sanción del acoso sexual callejero. También avaló un convenio para subsidiar a la Policía Metropolitana, un cambio de nombre para una comisión edilicia y la penalización de la mutilación estética de animales sin justificación médica, fortaleciendo la seguridad y bienestar en el municipio.

La modificación al artículo 32 del Reglamento de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de Paz de Tlaquepaque permitirá castigar con arresto de 24 a 36 horas a quienes molesten a mujeres y niñas. Se busca erradicar acciones, expresiones o conductas que generen situaciones intimidatorias, de humillación o degradación en espacios públicos.

Se aprobó la celebración de un convenio de colaboración entre la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Secretaría de Hacienda Pública y el municipio. Este acuerdo tiene como objetivo otorgar un subsidio como apoyo al personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, adscrito a la Policía Metropolitana.

Avances en seguridad y bienestar animal

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, expresó que esta medida garantizará el recurso extraordinario para los policías. Señaló: “Esto garantizará el recurso extraordinario que reciben nuestras y nuestros policías, a quienes hemos fortalecido mediante el seguimiento de Atención a las Causas, en coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado (...) logrando una disminución del 25% en la incidencia delictiva. Aún falta camino por recorrer, pero avanzamos con paso firme”.

De igual manera, se aprobó la sustitución del nombre de la comisión edilicia “Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, Deportes y Atención a la Juventud”. La nueva denominación será “Defensa de las Infancias y Adolescencias, Desarrollo de las Juventudes, Actividades Físicas y Deportes”, buscando una mayor inclusión y reconocimiento del desarrollo humano.

También se aprobó la sanción a quienes mutilen estéticamente a animales sin justificación médica. Esta iniciativa busca erradicar el maltrato animal en el municipio, reforzando el compromiso con el bienestar y la protección de las especies, promoviendo prácticas responsables y éticas en la comunidad.

Además, el Cabildo avaló diversos dictámenes para la implementación de nuevos programas. Entre ellos destacan Mentoría para Mujeres en Ciencia y Tecnología, Tejiendo Redes Comunitarias, y el torneo municipal de Debate y Oratoria “Lucía Galán”, iniciativas que impulsan el desarrollo social y educativo.

Finalmente, se aprobó el dictamen que autoriza el cambio de nombre de la Sala de Regidores a Sala de Regidurías. Esta modificación busca una representación más equitativa y moderna dentro de la estructura municipal, reflejando un enfoque más inclusivo en la administración pública.

