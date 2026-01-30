Viernes, 30 de Enero 2026

Tlaquepaque sanciona acoso callejero y mutilación animal; apoya a su policía

El Cabildo tlaquepaquense aprueba medidas clave para mejorar la seguridad ciudadana y el bienestar animal en el municipio

El Cabildo de San Pedro Tlaquepaque aprobó por mayoría en su décima novena sesión ordinaria la sanción del acoso sexual callejero. También avaló un convenio para subsidiar a la Policía Metropolitana, un cambio de nombre para una comisión edilicia y la penalización de la mutilación estética de animales sin justificación médica, fortaleciendo la seguridad y bienestar en el municipio. 

La modificación al artículo 32 del Reglamento de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de Paz de Tlaquepaque permitirá castigar con arresto de 24 a 36 horas a quienes molesten a mujeres y niñas. Se busca erradicar acciones, expresiones o conductas que generen situaciones intimidatorias, de humillación o degradación en espacios públicos. 

Se aprobó la celebración de un convenio de colaboración entre la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Secretaría de Hacienda Pública y el municipio. Este acuerdo tiene como objetivo otorgar un subsidio como apoyo al personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, adscrito a la Policía Metropolitana.

Avances en seguridad y bienestar animal

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, expresó que esta medida garantizará el recurso extraordinario para los policías. Señaló: “Esto garantizará el recurso extraordinario que reciben nuestras y nuestros policías, a quienes hemos fortalecido mediante el seguimiento de Atención a las Causas, en coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado (...) logrando una disminución del 25% en la incidencia delictiva. Aún falta camino por recorrer, pero avanzamos con paso firme”.

De igual manera, se aprobó la sustitución del nombre de la comisión edilicia “Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, Deportes y Atención a la Juventud”. La nueva denominación será “Defensa de las Infancias y Adolescencias, Desarrollo de las Juventudes, Actividades Físicas y Deportes”, buscando una mayor inclusión y reconocimiento del desarrollo humano.

También se aprobó la sanción a quienes mutilen estéticamente a animales sin justificación médica. Esta iniciativa busca erradicar el maltrato animal en el municipio, reforzando el compromiso con el bienestar y la protección de las especies, promoviendo prácticas responsables y éticas en la comunidad. 

Además, el Cabildo avaló diversos dictámenes para la implementación de nuevos programas. Entre ellos destacan Mentoría para Mujeres en Ciencia y Tecnología, Tejiendo Redes Comunitarias, y el torneo municipal de Debate y Oratoria “Lucía Galán”, iniciativas que impulsan el desarrollo social y educativo.

Finalmente, se aprobó el dictamen que autoriza el cambio de nombre de la Sala de Regidores a Sala de Regidurías. Esta modificación busca una representación más equitativa y moderna dentro de la estructura municipal, reflejando un enfoque más inclusivo en la administración pública. 

