Bomberos de Guadalajara rescatan a gato atrapado a 8 metros de altura

El día de ayer, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara lograron rescatar a un gato que se encontraba atrapado en una palmera en la colonia San Marcos.

Bomberos de Guadalajara se presentaron en la calle Monte Luna en la colonia mencionada. Los elementos encontraron al felino cerca de la punta de una palmera a ocho metros de altura.

Por ello, los oficiales instalaron una escalera doble para su rescate. Uno de los elementos subió por la herramienta dispuesta y tomo al gatito para poder descenderlo de nuevo al nivel de calle.

Una vez debajo, el gato fue entregado a su propietaria sano y salvo.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte a través del teléfono 33 1201 7700 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo.

La estación de bomberos se encuentra sobre la Calzada del Campesino número 1097, en la colonia Moderna del municipio.

