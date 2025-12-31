Miércoles, 31 de Diciembre 2025

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 31 de diciembre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 31 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta quinta semana de diciembre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

Estas son las ofertas de hoy 31de diciembre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Lechuga Romana por pieza a $19.90 pesos
  • Piña Miel por kilo a $19.90 pesos
  • Limón Agrio con Semilla por kilo a $29.90 pesos
  • Cebolla Blanca por kilo a $29.90 pesos
  • Papa blanca por kilo a $19.90 pesos
  • Naranja valencia por kilo a $19.90 pesos
  • Manzana Royal gala por kilo a $49.90 pesos
  • Sandía charleston por kilo a $14.90 pesos
  • Guayaba por kilo a $45.90 pesos
  • Plátano Tabasco por kilo a $22.90 pesos
  • Nopal por kilo a $29.90 pesos
  • Cilantro por pieza a  $9.90 pesos

Carnes, pollos y pescados

  • Milanesa de cerdo orgánico a $423 pesos el kilo
  • Pulpa de cerdo orgánico a $423 pesos el kilo
  • Pechuga de pollo a $155.70 pesos el kilo
  • Pierna de pollo a $96.70 pesos el kilo
  • Molida de pollo a $140.70 pesos el kilo

