Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 31 de diciembre

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta quinta semana de diciembre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 10 de diciembre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 31de diciembre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Lechuga Romana por pieza a $19.90 pesos

Piña Miel por kilo a $19.90 pesos

Limón Agrio con Semilla por kilo a $29.90 pesos

Cebolla Blanca por kilo a $29.90 pesos

Papa blanca por kilo a $19.90 pesos

Naranja valencia por kilo a $19.90 pesos

Manzana Royal gala por kilo a $49.90 pesos

Sandía charleston por kilo a $14.90 pesos

Guayaba por kilo a $45.90 pesos

Plátano Tabasco por kilo a $22.90 pesos

Nopal por kilo a $29.90 pesos

Cilantro por pieza a $9.90 pesos

Carnes, pollos y pescados

Milanesa de cerdo orgánico a $423 pesos el kilo

Pulpa de cerdo orgánico a $423 pesos el kilo

Pechuga de pollo a $155.70 pesos el kilo

Pierna de pollo a $96.70 pesos el kilo

Molida de pollo a $140.70 pesos el kilo

