Durante la madrugada de este jueves 20 de noviembre, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara atendieron un incendio que se presentó en un local comercial del Centro Histórico del municipio.

En las primeras horas del día de hoy, la Coordinación Municipal recibió varios reportes de un fuego sin control en la Colonia Centro. Por ello, oficiales se movilizaron a los cruces de Penitenciaría y Mexicaltzingo, en donde encontraron que una maderería y carpintería donde ardía un área aproximada de cinco por siete metros.

La cercanía del establecimiento incendiado con una zona de departamentos obligó a realizar la evacuación preventiva de 17 personas entre los que se presentaban hombres, mujeres y dos menores de edad. Todos ellos fueron diagnosticados sin lesiones pese a la columna de humo.

Luego de la labor coordinada de bomberas y bomberos de la Coordinación Municipal se logró sofocar el incendio y extinguir el fuego por completo, evitando su propagación a otras áreas del local y al edificio de departamentos contiguo. De igual forma se realizaron labores de enfriamiento para evitar reactivaciones y asegurar el regreso de los vecinos.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarse a través del teléfono 33 1201 7700 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo.

La estación de bomberos se encuentra sobre la Calzada del Campesino #1097 en la Colonia Moderna del municipio.

