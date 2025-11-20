El día de ayer por la tarde, oficiales de la Base 3 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara atendieron un reporte ciudadano sobre un gatito atrapado en un canal de la colonia Dr. Valentín Gómez Farías dentro del municipio.

Los oficiales de Protección Civil y Bomberos municipales se presentaron en el cruce de Luis Covarrubias y Miguel Orozco Camacho y detectaron al felino quien se encontraba dentro del canal al borde del precipicio del mismo. Algunos ciudadanos habían intentado rescatarlo a través de una serie de bolsas amarradas, pero la situación era un poco más compleja.

El personal de Bomberos de Guadalajara decidió implementar un rescate vertical con un sistema de descenso en búsqueda de garantizar la seguridad del animalito debido a las condiciones del lugar. Se utilizaron cuerdas de trabajo y un sistema de recuperación en Z, logrando rescatar al pequeño felino, quien fue entregado a un vecino de la zona para su resguardo.

La historia, publicada en el perfil de Facebook de Protección Civil y Bomberos GDL fue ampliamente agradecida por los usuarios de dicha red social. El rescate se inscribe dentro de las acciones de la dependencia para rescatar a todas las vidas del municipio.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado a incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarse a través del teléfono 33 1201 7700.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

