Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1

Todos los jueves son de dos boletos al precio de uno en Ticketmaster; a continuación la lista completa de eventos participantes

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Ticketmaster tiene todos estos boletos al 2x1 solo hoy jueves 20 de noviembre. SUN / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del tercer jueves de 2x1 en Ticketmaster de noviembre hoy jueves 20. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo, entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos.

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tarjeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Estos son todos los eventos al 2x1 en Ticketmaster este 20 de noviembre

  • Daniel Sosa en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • OVO Cirque du Soleil en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México
  • Pica Pica en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Fangoria en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México
  • Chicago, El Musical en el Auditorio Luis Elizondo en Monterrey
  • SFDK en el Pabellón del Palacio de los Deportes de México
  • Manuel Medrano en el Auditorio Banamex en el Monterrey
  • Bendito Rodeo en el Parque SMP de Santiago, Querétaro
  • Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México
  • El Hijo del Santo La Despedida en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México

