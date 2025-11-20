Como parte de la apertura de obras en la Carretera a Chapala, llevada a cabo a primera hora de este jueves, el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora Bueno , afirmó que las obras de la Línea 5 al Aeropuerto Internacional de Guadalajara avanzan en tiempo y forma, llevando ya un avance del 70 por ciento.

Si bien ya fueron abiertos los carriles centrales de esta vía, por donde correrá esta nueva línea de transporte, las obras continúan en las laterales de la vialidad, así como en las ocho estaciones que serán construidas para su operación, dijo el funcionario.

Zamora Bueno detalló que los trabajos en dichas estaciones se llevarán a cabo de manera nocturna, por lo que estas obras no interferirán con la circulación de la carretera.

" En los carriles centrales ya no va a haber obra; lo que ven (de obra) en las estaciones se va a estar trabajando por las noches, se trae el material y la gente va a estar trabajando sin entorpecer la vialidad ni los carriles que hoy se aperturaron ", dijo.

Dentro del trazo que tendrá esta nueva línea de transporte público se contemplan ocho estaciones, y de acuerdo con Zamora Bueno, se construirán 10 puentes peatonales para cruzar de extremo a extremo de la carretera y conectar a su vez con los ingresos a la Línea 5.

En su primera etapa, se contempla que esta conecte el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Peribús (en el cruce con el Periférico), y mediante esta línea poder conectar con el Estadio AKRON en Zapopan, en la estación "Estadio Chivas".

" Esperemos que el próximo año ya se liberen (los recursos de) la parte federal para continuar con todo el sistema hasta, prácticamente, El Tapatío, y de ahí seguirnos hasta Agua Azul y hacer la conexión hasta la Expo Guadalajara ", señaló Zamora Bueno respecto de la continuación de la siguiente etapa de la Línea 5, que se pretende comience a operar el próximo mes de marzo.

