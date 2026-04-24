Boletos para 'Matilda, El Musical' en Guadalajara: precios y dónde comprarlos

Matilda, El Musical luego de su exitoso debut en Ciudad de México se prepara para llegar y presentarse en los escenario tapatíos este verano. No te pierdas la oportunidad de asistir a este show, ideal para los pequeñines del hogar, pero que puede disfrutar toda la familia, en especial los fanáticos del teatro musical.

Del clásico literario, la famosa novela de Roald Dahl, que celebra el poder de la imaginación y la resiliencia y que se volvió aún más reconocida por su adaptación al cine que cautivó a toda una generación en los dos mil y sigue siendo una de las historias favoritas de todos.

Matilda, uno de los musicales más inspiradores de nuestro tiempo, llega al escenario para recordarnos el poder transformador de la inteligencia, la imaginación y el amor por la lectura. Esta emotiva historia narra la vida de una niña excepcional que, gracias a su curiosidad y gran ingenio, se enfrenta a un entorno que constantemente la subestima. A través de libros, sueños y una valentía admirable, Matilda demuestra que incluso en las circunstancias más adversas se puede encontrar un toque de magia.

Bajo la dirección de Nick Evans, el elenco está conformado por Jaime Camil quien destaca como la temida directora Tronchatoro, figuran también los reconocidos talentos como Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado en los papeles de los singulares señores Wormwood, y Gloria Aura como la dulce señorita Miel.

La función en Guadalajara será el martes 7 de julio a las 07:00 pm en el Auditorio Telmex ubicado en Zapopan, Jalisco.

La preventa Banamex es del 23 al 26 de abril y a partir del 27 de abril se estará disponible la venta para el público en general, los boletos están disponibles en la plataforma oficial de Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Telmex.

Precios de los boletos

Los precios son los siguientes, ya incluyen los cargos por servicio:

Zona Amarilla 798 pesos

Zona Naranja 950 pesos

Zona Lila mil 708 pesos

Zona Blanco dos mil 170 pesos

Zona Verde dos mil 473.75 pesos

Zona Azul dos mil 821 pesos

Zona Rojo tres mil 168.25 pesos

Zona VIP tres mil 298.50 pesos

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KR