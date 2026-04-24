Así puedes crear tu nombre con fotos de la Tierra de la NASA

El pasado miércoles 22 de abril fue el Día de la Tierra, por este motivo la NASA preparó algunas sorpresas para los usuarios, entre las que se encuentran la habilitación una página en las que las personas pueden deletrear su nombre con imágenes de ríos, montañas, costas y desiertos, capturados por el satélite y fondos especiales para tus dispositivos móviles.

“Tu nombre en Landsat”

La dinámica "Tu nombre en Landsat" es una herramienta interactiva que permite a las personas escribir su nombre o cualquier otra palabra a través de imágenes satelitales reales de paisajes terrestres, los cuales ilustran cada una de las 27 letras del alfabeto.

Las fotografías disponibles en la plataforma forman parte del extenso archivo del programa Landsat, que abarca más de 50 años y monitorea la superficie terrestre global para estudiar el cambio climático, recursos naturales y desastres naturales.

La plataforma fue desarrollada por Ross Walter, Allison Nussbaum y Ginger Butcher, del equipo de apoyo científico del proyecto Landsat. Las fotografías provienen del Observatorio Terrestre de la NASA, NASA Worldview, USGS Earth Explorer y ESA Sentinel Hub.

NASA Landsat

¿Cómo realizar la imagen con tu nombre?

Crear la postal con tu nombre es muy sencillo, sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Accede a la página habilitada go.nasa.gov/4ak4Cdu

Luego captura tu nombre en el buscador y da clic en “Ingresar”

Espera unos segundos a que se genere la composición visual y descargarla en tu dispositivo móvil o PC

Cada imagen incluye detalles de la posición geográfica del paisaje, como lo son coordenadas en el mapa, el relieve que se observa (ríos, mesetas, montañas, cráteres, lagos, parques nacionales o islas), además del país de origen. La postal está disponible para descargar en PNG o compartir con código QR.

Desde 1972 el programa Landsat, de la mano del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), ofrece imágenes terrestres, con el objetivo de que la comunidad científica comprenda y gestione los cambios en la superficie, mediante datos recabados sobre medio ambiente y recursos naturales.

Fondos de pantalla únicos

Asimismo, la la agencia espacial estadounidense compartió algunos fondos de pantalla gratuitos para computadora y celulares, así como un póster de la Tierra, capturado durante la misión espacial de Artemis II. Los fondos incluyen fotos tomadas en las misiones de Apolo 8, Apolo 17 y Artemis II.

Las imágenes cuentan con distintos tamaños, en formato JPEG y con una resolución HD o 4K, ideal para adornar tu pantalla. Este 22 de abril se celebró el Día de la Tierra, una fecha enfocada en la acción urgente contra la crisis climática bajo el lema "Nuestro Poder, Nuestro Planeta".

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KR