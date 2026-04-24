Netflix tiene este viernes 24 de abril dos nuevos contenidos, una película y una serie que sin duda atraparán la atención de los suscriptores. Disfruta de estos lanzamientos desde la comodidad de tu espacio favorito.

Ápex

Es una película que ya está disponible en Netflix. El thriller se centra en una mujer atormentada que busca poner a prueba sus límites en la inmensidad de la naturaleza australiana, quien termina atrapada en un mortal juego con un asesino que la considera su presa. Dirigida por Baltasar Kormakur, Con las actuaciones de Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana.

Si los deseos mataran...

Es una serie de terror que ya se puede ver en Netflix. La trama sigue a un grupo de estudiantes que descubren que están condenados a morir por culpa de una misteriosa app llamada Girigo. Ahora, el grupo de adolescentes debe romper la cadena fatal. Con Jeon So-young, Kang Mi-na, Baek Sun-ho, Hyun Woo-seok, Lee Hyo-je.

XM