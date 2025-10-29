Natalia Juárez Miranda es nombrada secretaria general del STAUdeG

En un evento realizado en las instalaciones del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) , y frente a autoridades universitarias, municipales y estatales, la maestra Natalia Juárez Miranda tomó protesta como nueva secretaria general del organismo ; será representante de los académicos de la casa de estudios para el periodo 2025-2029.

“ Me gustaría que este acto sea un nuevo capítulo para la relación entre la totalidad de las y los compañeros que conforman este gremio; las puertas del sindicato están abiertas para todas y todos los compañeros maestros, sin distinciones y sin censura ”, comentó.

Asimismo, aseguró que durante su gestión buscará mejores opciones laborales para los académicos, además de que no habrá demagogia ni falsas promesas.

El evento reunió a la rectora general de la UdeG, Karla Planter ; a la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo ; al presidente de la Coordinación Nacional de Sindicatos Universitarios, Enrique Levet Gorozpe , y a Alfonso Mojica Navarro, representante del Gobierno del Estado .

También estuvieron presentes la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García Romero ; y los vicerrectores Héctor Saúl Solís, María Guadalupe Cid Escobedo y Jaime Andrade Villanueva .

El exsecretario general del sindicato, Jesús Palafox Yáñez , reconoció la trayectoria y experiencia de Juárez Miranda, y confió que la maestra liderará “ de la mejor manera ” el STAUdeG.

Por su parte, la rectora general indicó que el diálogo y los acuerdos con el organismo ha permitido fortalecer la Universidad, en una época en la que el sindicalismo universitario enfrenta retos.

“ Para la UdeG la labor del STAUdeG representa un pilar esencial en el servicio educativo, la estabilidad laboral alcanzada ha sido posible sin duda gracias al diálogo constante ”, dijo.

En tanto, el resto del Comité Ejecutivo estará conformado por Víctor Artemio Valle Sánchez (Secretaría de Organización), Rocío Maciel Arellano (Secretaría de Actas y Acuerdos), Livier Padilla Barbosa (Secretaría de Finanzas), Doris Leticia del Refugio Flores Gutiérrez (Secretaría de Trabajo y Conflictos), Celia Fausto Lizaola (Secretaría de Asuntos Académicos y Culturales), Jorge Alberto Vargas Moreno (Secretaría de Prestaciones), Alfonso Partida Caballero (Secretaría de Relaciones), Alfredo Rico Chávez (Secretaría de Deporte y Promoción de la Salud) y José Manuel Delgadillo Pulido (Secretaría de Análisis Económicos, Políticos y Sociales).

