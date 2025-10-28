Desde las 09:00 horas del pasado lunes 27 de octubre, cientos de productores de maíz comenzaron a reunirse en el kilómetro 40 de la carretera a Morelia. Los maiceros demandan apoyos del gobierno federal para que les paguen a 7 mil 200 pesos la tonelada del grano, la cual actualmente se las pagan entre 5 mil y 5 mil 200 pesos.

Un productor de San Martin Hidalgo aseguró que lo que reciben actualmente a veces no alcanza ni para pagar los gastos de producción. El día de ayer se esperaba que se reunieran más de mil productores provenientes de diversos municipios de Jalisco.

Antes del mediodía, el Gobierno del Estado de Jalisco, representado por Salvador Zamora Zamora , propuso un fondo extraordinario de 150 millones de pesos para apoyar a los productores de maíz. Explicó que este fondo se juntaría con los recursos que se obtengan por parte de la Secretaría de Agricultura del gobierno federal (Sader).

De acuerdo a información emitida por los maiceros manifestantes, esperaban reunirse con funcionarios de la Secretaría de Agricultura federal, de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para llegar a un acuerdo.

" La demanda de los productores es por las reglas de operación son inalcanzables para la mayoría de los productores, ya que tienen una limitante de 5 hectáreas y 35 toneladas para tener este precio de garantía en lo que comercia en lo que comercializa DICONSAS, sin embargo, hay millones de toneladas que salen a la venta en la cosecha primavera o verano particularmente en estados del Bajío, como es Guanajuato, Michoacán y desde luego Jalisco, que es el segundo productor más importante de maíz a nivel nacional y el primero de esta de este ciclo de cosecha ", añadió Salvador Zamora.

A pesar de la presencia de representantes del gobierno federal y local en la atención a las demandas de los manifestantes, alrededor de las 14:40 horas comenzó el cierre de las carreteras:

Km 40 Carretera Guadalajara–Colima

Caseta de Ocotlán (Autopista México–Guadalajara)

Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park

Carretera Guadalajara–Ocotlán, a la altura de Av. Universidad 2000

Carretera La Barca–Jamay, en dirección a Atotonilco

Carretera La Barca–San Juan, km 3+700, cruce con autopista de cuota 15D México–Morelia, km 402

Carretera Santa Rosa–La Barca, km 49+100

Estos cierres ocurren luego de que no se llegara a un acuerdo entre productos y funcionarios del gobierno federal en la Ciudad de México.

Explicaron que la autoridad federal les ofreció 6 mil 50 pesos y ellos demandan 7 mil 200 pesos, y que dichos cierres serían indefinidos hasta obtener una respuesta satisfactoria por parte del gobierno federal . Los maiceros pidieron una disculpa a la población por las afectaciones que esta manifestación les pudiera ocasionar. Señalaron que dejarán espacio para que pasen vehículos de emergencia, niños y adultos mayores.

Te recomendamos: Tres estados presentaron actividad sísmica esta madrugada

A partir del bloqueo, Ricardo Hernández, productor de maíz , informó que ya había concentración de productores en municipios como Ocotlán, La Barca, Atotonilco, Degollado y Arandas . Añadió que, en caso de no llegar a una respuesta satisfactoria, tomarán la autopista y carreteras como el pasado 17 de octubre.

Luego de la reunión que sostuvieron productores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato y el Gobierno federal antes de las 18:00 horas, se propuso un precio de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco, un incremento del 25 % al costo del grano a nivel internacional, puesto en el centro de México, anunció el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué .

La medida también incluye un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de interés de 8.5 % anual, así como un apoyo de un seguro agropecuario. " Vamos a abrir las ventanillas a la menor brevedad para los productores de maíz blanco de las tres entidades que quieran registrarse, y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario para completar el precio indicado ", dijo el funcionario.

Sin embargo, antes de las 20:00 horas, los productores de maíz de Jalisco rechazaron la propuesta ofrecida por el gobierno federa. " La propuesta que nos hizo el secretario está muy lejana de lo que pretendíamos. Nos ofrecen un precio piso de 5 mil 200 pesos más 850 pesos de aportación por parte de los gobiernos federal y estatal, entonces esto nos da un ingreso de 6 mil 50 pesos, es decir mil 150 pesos menos de lo que solicitábamos ", dijo Edgar Ortiz de Santiago, presidente de Amigos por el Campo.

El productor reconoció que los recursos propuestos por Sader no caen mal, pero no soluciona el problema de los maiceros razón por la que se levantaron de la mesa de negociación.

El cierre de las vialidades continuó toda la noche y madrugada del 28 de octubre y, hasta el final de esta nota, las vialidades continúan bloqueadas. Con ello, se cumplen casi 19 horas de manifestación por parte de los productores de maíz.

Te puede interesar: Dodgers vence a Azulejos en el segundo juego más largo de una Serie Mundial

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF