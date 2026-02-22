Debido a los bloqueos y enfrentamientos armados que se registran en varios puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Gobierno de Tlajomulco informó que las actividades públicas de hoy, incluida la agenda de la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería (FICC) fueron suspendidas de manera temporal.

Esta decisión llega como una medida preventiva y en coordinación con las instancias correspondientes a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, indicó el ayuntamiento.

“El Gobierno Municipal reitera su compromiso de actuar con prudencia, responsabilidad y apego a la legalidad, manteniendo comunicación permanente para informar oportunamente sobre la reanudación de las actividades”, añadió a través de un comunicado.

El Gobierno del Estado recomienda no acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados, permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales, atender información oficial emitida por autoridades estatales y municipales y reportar emergencias al 911.

Se registran incendio de vehículos en Periférico y Tabachines, Periférico y Vallarta, Periférico y Avenida Alcalde, Carretera a Nogales, a la altura de la Venta del Astillero; La Paz y 16 de Septiembre, Periférico y la Calzada Independencia, Batallón San Patricio y Calzada Independencia, Periférico y Ángel Martínez.

