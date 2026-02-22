El Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora, informó que el servicio de transporte público se suspende por algunas horas con el objetivo de evitar afectaciones a la ciudadanía, sin embargo, no especificó el tiempo en el que durarán las afectaciones.

Lo anterior luego de un operativo federal llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, que ha derivado en enfrentamientos en la zona y diversos bloqueos en varios puntos de Jalisco y del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

A través de redes sociales, usuarios han compartido que algunas estaciones del Tren Ligero así como de Mi Macro Periférico ya se encuentran completamente cerradas, como es el caso de la estación Periférico Norte de la Línea 1 donde las cortinillas de entrada ya han sido bajadas.

Por su parte el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó la mañana de este domingo que un operativo en Tapalpa ha derivado en enfrentamientos en distintos puntos del estado de Jalisco, incluida el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Ante la situación, se ordenó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno y la activación del código rojo, con el objetivo de prevenir agresiones contra la población.

