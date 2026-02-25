Esta tarde se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en el ingreso al municipio de Tuxpan, en la región Sur de Jalisco. Al momento se desconoce el saldo de la agresión en contra de los uniformados.

La presidenta municipal de Tuxpan, Claudia Gil, hizo un llamado a los habitantes a permanecer resguardados en casa y mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir información actualizada. Se reporta que no hay ingreso al municipio por El Sonajero ni por Prolongación Independencia.

"Seguimos trabajando de manera coordinada con las autoridades correspondientes para salvaguardar la integridad de todas y todos. Agradezco su comprensión y colaboración. La seguridad de nuestra gente es prioridad", escribió la alcaldesa en su cuenta de Facebook.

