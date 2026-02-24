Martes, 24 de Febrero 2026

Gabinete de Seguridad reporta 83 % de bloqueos retirados en Jalisco

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, el organismo mantiene trabajos ininterrumpidos para el retiro de unidades siniestradas

Por: El Informador

Conoce las afectaciones y bloqueos vigentes en Jalisco hasta este martes por la mañana. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los bloqueos y otras afectaciones en Jalisco siguen vigentes tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien habría sido el líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

El Gabinete de Seguridad de México declaró, a través de redes sociales, que se han retirado 83 % de los bloqueos en las carreteras y vialidades al interior de Jalisco.

 El Gabinete declaró el avance desde redes sociales. X / @GabSeguridadMX
Los avances en seguridad en Jalisco

El Gabinete de Seguridad de México está conformado por:

  • Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
  • Secretaría de Marina (Semar)
  • Fiscalía General de la República (FGR)
  • Guardia Nacional (GN)
  • Secretaría de Gobernación (Segob)
  • Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

El organismo informó que, en seguimiento a las acciones de supervisión y vigilancia en carreteras federales, en Jalisco se registraron diversos bloqueos en distintos tramos, ocasionados por restos de vehículos incendiados que obstruían las vías.

Detalló que el 83 % de ellos ya fueron liberados y solo hay siete cierres activos, que ocurrieron en el transcurso del día.

"Cabe señalar que [el pasado domingo] se registraron 65 bloqueos en Jalisco, lo que refleja una disminución de incidentes, mismos que han sido controlados gracias a la rápida actuación de las autoridades.

"En Michoacán y Nayarit se registraron bloqueos aislados, atendidos de manera inmediata, sin reporte de cierres al momento", refirió en redes sociales.

Indicó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene trabajos ininterrumpidos para el retiro de unidades y continuará las acciones para garantizar la seguridad de la población.

Afectaciones HOY en Jalisco

Vialidades reportadas con afectaciones al corte de las 06:05 horas este 24 de febrero:

Autopista 90D Guadalajara–Zapotlanejo

  • Km 9 (La Joya): Camiones quemados en acotamiento exterior. Circulación lenta en ambos sentidos, sin retenciones
  • Plaza Zapotlanejo (km 3.8): Paso libre, sin retenciones

Autopista 80D Zapotlanejo–Lagos de Moreno

  • Km 25 (Remota Acatic): Camión incendiado bloquea cuerpo A (dirección Lagos). Sin retención
  • Km 32: Camión vandalizado bloquea ambos cuerpos A y B (dirección Lagos/Zapotlanejo). Sin retención
  • Km 38.8: Unidades quemadas ambos cuerpos A y B (dirección Lagos/Zapotlanejo). Sin retención
  • Plaza Tepatitlán (km 40.1): Paso libre, sin retenciones para ambos cuerpos
  • Plaza Jalostotitlán (km 89.1): Paso libre, sin retenciones para ambos cuerpos
  • Km 90.4: Camión quemado genera circulación lenta por acotamiento exterior en cuerpo B (dirección Zapotlanejo). Sin retenciones
  • Km 91: Camión quemado genera circulación lenta por acotamiento exterior en cuerpo B (dirección Zapotlanejo). Retenciones 1.3 km

Autopista 45D León–Aguascalientes

  • Plaza León (km 23.5): Operando con normalidad desde las 12:30 horas
  • Plaza Encarnación (km 88.7): Operando con normalidad desde las 12:05 horas

Autopista 15D Maravatío–Zapotlanejo

  • Km 446 (Zapotlán del Rey): Camiones quemados en acotamiento exterior. Circulación lenta en ambos sentidos
  • Plaza Ocotlán (km 426): Operando con normalidad desde las 20:11 horas. Camión quemado en carril de baja provoca circulación lenta en cuerpo B (sentido Maravatío). Sin retenciones
  • Km 391.9: Camión quemado en carril de alta genera circulación lenta en cuerpo A (sentido Zapotlanejo). Señalización preventiva. Sin retenciones
  • Km 393 (Retorno a nivel): Camiones quemados en acotamiento exterior. Circulación lenta en cuerpo A (sentido Zapotlanejo). Sin retenciones
  • Km 390 (Remotas Vista Hermosa): Cabinas de peaje vandalizadas. Paso libre. Sin retenciones
  • Plaza Ecuandureo (km 360): Operando con normalidad desde las 16:00 horas
  • Plaza Panindícuaro (km 307.3): Operando con normalidad desde las 16:09 horas
  • Plaza Zinapécuaro (km 202.2): Operando con normalidad desde las 16:06 horas
  • Remora Herahuaro (KM 186): Se retira personal debido a presencia de personas armadas, paso libre

Autopista 37D Zamora–Ecuandureo

  • Plaza Autovim (km 16.6): Operando con normalidad desde las 16:15 horas

Autopista 76D Tepic–San Blas

  • Plaza San Blas (km 30.5): Operando con normalidad desde las 11:17 horas

