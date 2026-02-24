Los bloqueos y otras afectaciones en Jalisco siguen vigentes tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien habría sido el líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

El Gabinete de Seguridad de México declaró, a través de redes sociales, que se han retirado 83 % de los bloqueos en las carreteras y vialidades al interior de Jalisco .

El Gabinete declaró el avance desde redes sociales. X / @GabSeguridadMX

Los avances en seguridad en Jalisco

El Gabinete de Seguridad de México está conformado por:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Fiscalía General de la República (FGR)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Gobernación (Segob)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

El organismo informó que, en seguimiento a las acciones de supervisión y vigilancia en carreteras federales, en Jalisco se registraron diversos bloqueos en distintos tramos, ocasionados por restos de vehículos incendiados que obstruían las vías.

Detalló que el 83 % de ellos ya fueron liberados y solo hay siete cierres activos, que ocurrieron en el transcurso del día.

" Cabe señalar que [el pasado domingo] se registraron 65 bloqueos en Jalisco, lo que refleja una disminución de incidentes, mismos que han sido controlados gracias a la rápida actuación de las autoridades .

"En Michoacán y Nayarit se registraron bloqueos aislados, atendidos de manera inmediata, sin reporte de cierres al momento", refirió en redes sociales.

Indicó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene trabajos ininterrumpidos para el retiro de unidades y continuará las acciones para garantizar la seguridad de la población.

Afectaciones HOY en Jalisco

Vialidades reportadas con afectaciones al corte de las 06:05 horas este 24 de febrero :

Autopista 90D Guadalajara–Zapotlanejo

Km 9 (La Joya): Camiones quemados en acotamiento exterior. Circulación lenta en ambos sentidos, sin retenciones

Plaza Zapotlanejo (km 3.8): Paso libre, sin retenciones

Autopista 80D Zapotlanejo–Lagos de Moreno

Km 25 (Remota Acatic): Camión incendiado bloquea cuerpo A (dirección Lagos). Sin retención

Km 32: Camión vandalizado bloquea ambos cuerpos A y B (dirección Lagos/Zapotlanejo). Sin retención

Km 38.8: Unidades quemadas ambos cuerpos A y B (dirección Lagos/Zapotlanejo). Sin retención

Plaza Tepatitlán (km 40.1): Paso libre, sin retenciones para ambos cuerpos

Plaza Jalostotitlán (km 89.1): Paso libre, sin retenciones para ambos cuerpos

Km 90.4: Camión quemado genera circulación lenta por acotamiento exterior en cuerpo B (dirección Zapotlanejo). Sin retenciones

Km 91: Camión quemado genera circulación lenta por acotamiento exterior en cuerpo B (dirección Zapotlanejo). Retenciones 1.3 km

Autopista 45D León–Aguascalientes

Plaza León (km 23.5): Operando con normalidad desde las 12:30 horas

Plaza Encarnación (km 88.7): Operando con normalidad desde las 12:05 horas

Autopista 15D Maravatío–Zapotlanejo

Km 446 (Zapotlán del Rey): Camiones quemados en acotamiento exterior. Circulación lenta en ambos sentidos

Plaza Ocotlán (km 426): Operando con normalidad desde las 20:11 horas. Camión quemado en carril de baja provoca circulación lenta en cuerpo B (sentido Maravatío). Sin retenciones

Km 391.9: Camión quemado en carril de alta genera circulación lenta en cuerpo A (sentido Zapotlanejo). Señalización preventiva. Sin retenciones

Km 393 (Retorno a nivel): Camiones quemados en acotamiento exterior. Circulación lenta en cuerpo A (sentido Zapotlanejo). Sin retenciones

Km 390 (Remotas Vista Hermosa): Cabinas de peaje vandalizadas. Paso libre. Sin retenciones

Plaza Ecuandureo (km 360): Operando con normalidad desde las 16:00 horas

Plaza Panindícuaro (km 307.3): Operando con normalidad desde las 16:09 horas

Plaza Zinapécuaro (km 202.2): Operando con normalidad desde las 16:06 horas

Remora Herahuaro (KM 186): Se retira personal debido a presencia de personas armadas, paso libre

Autopista 37D Zamora–Ecuandureo

Plaza Autovim (km 16.6): Operando con normalidad desde las 16:15 horas

Autopista 76D Tepic–San Blas

Plaza San Blas (km 30.5): Operando con normalidad desde las 11:17 horas

