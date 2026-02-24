Los bloqueos y otras afectaciones en Jalisco siguen vigentes tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien habría sido el líder del Cártel Nueva Generación (CNG).El Gabinete de Seguridad de México declaró, a través de redes sociales, que se han retirado 83 % de los bloqueos en las carreteras y vialidades al interior de Jalisco. El Gabinete de Seguridad de México está conformado por:El organismo informó que, en seguimiento a las acciones de supervisión y vigilancia en carreteras federales, en Jalisco se registraron diversos bloqueos en distintos tramos, ocasionados por restos de vehículos incendiados que obstruían las vías.Detalló que el 83 % de ellos ya fueron liberados y solo hay siete cierres activos, que ocurrieron en el transcurso del día."Cabe señalar que [el pasado domingo] se registraron 65 bloqueos en Jalisco, lo que refleja una disminución de incidentes, mismos que han sido controlados gracias a la rápida actuación de las autoridades."En Michoacán y Nayarit se registraron bloqueos aislados, atendidos de manera inmediata, sin reporte de cierres al momento", refirió en redes sociales.Indicó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene trabajos ininterrumpidos para el retiro de unidades y continuará las acciones para garantizar la seguridad de la población.Vialidades reportadas con afectaciones al corte de las 06:05 horas este 24 de febrero:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF