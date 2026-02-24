Estas rutas del transporte público presentan atrasos tras la reactivación del servicio

La Secretaría de Transporte de Jalisco informó a través de su canal oficial de WhatsApp que, debido a tráfico cargado, hay diversas rutas del transporte público que presentan atrasos en su frecuencia de paso en ambos sentidos.

La dependencia gubernamental anunció que esta mañana 24 de febrero dos vialidades presentan tráfico cargado. Por un lado, la avenida Adolf Horn, desde Av. Real del Valle hasta Periférico Sur, se encuentra congestionada, afectando las rutas A18, A19, A20 y A21 de Mi Macro Calzada. Por otro lado, existe tráfico intenso sobre avenida López Mateos Sur entre Periférico Sur hasta avenida Camino Real a Colima, por lo que las rutas V01, V02, V03 y C01 de la ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso.

En ambos casos, el tráfico afecta ambos sentidos de la ruta.

Los retrasos se dan luego de que el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría del Transporte, informara la reactivación del servicio de transporte público operando con normalidad en todo el estado. En ese sentido, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Siteur reporta una operación al 100 por ciento, mientras que las rutas convencionales arrancaron operaciones al 60 por ciento.

En ese sentido, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, emitió un mensaje en sus redes sociales reconociendo el trabajo de los transportistas, prestadores de servicios, trabajadores, empresarios y la sociedad en general.

OB