¿Habrá transporte público en la ZMG este martes 24 de febrero?

Para este martes las autoridades ya se han posicionado al respecto del servicio de camiones y del Tren Ligero

Por: Nancy Andrade Jáuregui

El Gobernador reconoció el esfuerzo de transportistas, prestadores de servicios, trabajadores, empresarios y de la ciudadanía en general. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Luego de que el pasado domingo se registraron bloqueos carreteros en diversos municipio de Jalisco, tras ser abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en Tapalpa, el servicio del transporte público fue suspendido en el Estado, sin embargo, para este martes 24 de febrero de 2026, las autoridades ya se han posicionado al respecto.

Esta mañana el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que el servicio de transporte público opera con normalidad en todo el Estado, mientras que en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), las rutas convencionales arrancaron el día con operaciones al 60 por ciento, es decir que aunque sí hay camiones, puede que estos tarden más en pasar ya que no tienen servicio al 100 por ciento. 

Mientras que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) opera al 100 por ciento, es decir que tanto la Línea 1, 2, 3 y 4 tienen su servicio con normalidad; el sistema invita a las y los usuarios a trasladarse con confianza. 

Por otro lado, Lemus aclaró que el Mercado de Abastos opera con normalidad la mañana de este martes, con sus locales abiertos y actividad comercial habitual.

De igual forma, las tiendas de autoservicio y de conveniencia mantienen sus horarios regulares, mientras que en los próximos minutos comenzarán a abrir las sucursales bancarias de todas las instituciones financieras.

El Gobernador reconoció el esfuerzo de transportistas, prestadores de servicios, trabajadores, empresarios y de la ciudadanía en general, y señaló que, con trabajo conjunto, se avanzará en la recuperación del Estado y la ciudad.

     

