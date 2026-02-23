Algunas aerolíneas internacionales comenzarán a reanudar vuelos desde y hacia Puerto Vallarta y Guadalajara a partir de este martes.

Es el caso de United Airlines, que en un comunicado dijo que sus vuelos se reanudarán, aclarando que habrá retrasos y que tienen "opciones" para sus clientes. Mantendrá la política de exención de cargos para quienes no puedan volar en la fecha programada, en estos días.

También la canadiense Westjet dijo en un comunicado difundido por medios canadienses que reanuda sus operaciones desde y hacia Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo a partir del martes. Explicó que revisará los gastos en que hayan incurrido los viajeros debido a la interrupción del servicio.

Algunos usuarios, como Yogi Omar, de Vancouver y quien se encuentra en Puerto Vallarta, se han quejado en declaraciones a medios canadienses de que no hay fechas disponibles en Westjet para regresar a Canadá sino hasta el 1 de marzo.

Air Canada también reanudará vuelos desde y hacia Puerto Vallarta desde el martes. Otras aerolíneas estadounidenses, como Delta, Sun Country, Alaska Airlines y Southwest, mantienen la suspensión.

El Departamento estadounidense de Estado recalcó la noche del lunes que la mayoría de los aeropuertos de México están operando con normalidad, y redujo su recomendación a ciudadanos estadounidenses para permanecer a resguardo.

La última actualización de su alerta incluye al estado de Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara; al de Nayarit, incluyendo el área de Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta cerca de Puerto Vallarta), debido a operativos. En estos casos, se recomienda a los estadounidenses que estén en la zona que se mantengan a resguardo.

El personal del Gobierno de Estados Unidos en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, señala la alerta, permanece resguardado hasta que se despejen todos los bloqueos. Las oficinas del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) de Estados Unidos en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca continúan trabajando de manera remota.

La alerta ya no incluye estados como Baja California o Quintana Roo.

EE