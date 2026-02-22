El Gobierno de Jalisco informó sobre una actualización de los diversos bloqueos registrados esta mañana en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior de Jalisco, así como de los diversos negocios y plazas que han tenido daños.Dichas acciones se suscitaron tras el operativo desplegado por las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa; el cual también derivó en enfrentamientos en la zona y que resultó en que siete integrantes del Cártel Nueva Generación, entre ellos su líder, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, fueran abatidos.Entre los eventos de seguridad registrados, el Gobierno estatal reporta 2 detenidos en un hecho ocurrido en las avenidas Lázaro Cárdenas y Fuelle, con un vehículo asegurado y uno de los causantes abatido; 4 detenidos en Carretera a Chapala a la altura del Fraccionamiento Puerta del Sol, con un vehículo asegurado; y dos vehículos más asegurados en Periférico y avenida Guadalupe.También se reportan lesionados, según reportes del C5, estos son los siguientes:GuadalajaraAutos incendiados:Guadalajara: Zapopan:Negocios afectados: Tlaquepaque:Vehículos incendiados:Negocios afectados:Tlajomulco de ZúñigaVehículos incendiados:Tonalá:Vehículos incendiados:El Salto:Vehículos incendiados:Municipios del interiorEn el CEINJURE de Puerto Vallarta, se informó sobre riñas al interior y la aplicación de un resguardo perimetral con la Policía del Estado y el Ejército Mexicano, en lo que se realiza la intervención. También se reportó la quema de vehículos en las inmediaciones de la tienda Costco, sin afectaciones a dicho comercio.El Gobierno Federal informó que 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos, esto en distintos municipios del estado, hechos que ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el servicio.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA