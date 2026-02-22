Domingo, 22 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Actualización de abatidos, vehículos incendiados y detenidos en Jalisco por bloqueos

Dichas acciones se suscitaron tras el operativo desplegado por las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa

Por: Marck Hernández

El Gobierno Federal informó que 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos. EL INFORMADOR/ J. Acosta

El Gobierno Federal informó que 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos. EL INFORMADOR/ J. Acosta

El Gobierno de Jalisco informó sobre una actualización de los diversos bloqueos registrados esta mañana en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior de Jalisco, así como de los diversos negocios y plazas que han tenido daños.

Dichas acciones se suscitaron tras el operativo desplegado por las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa; el cual también derivó en enfrentamientos en la zona y que resultó en que siete integrantes del Cártel Nueva Generación, entre ellos su líder, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, fueran abatidos.

Te recomendamos: "Nos dejaron encerrados en la tienda": bloqueos paralizan comercios en el AMG

Entre los eventos de seguridad registrados, el Gobierno estatal reporta 2 detenidos en un hecho ocurrido en las avenidas Lázaro Cárdenas y Fuelle, con un vehículo asegurado y uno de los causantes abatido; 4 detenidos en Carretera a Chapala a la altura del Fraccionamiento Puerta del Sol, con un vehículo asegurado; y dos vehículos más asegurados en Periférico y avenida Guadalupe.

También se reportan lesionados, según reportes del C5, estos son los siguientes:

Guadalajara

  • Calzada Independencia y Juárez
  • Mariano Jiménez y República
  • Artesanos y Periférico
  • Josefa Ortiz de Domínguez y Mariano Jiménez
  • Hidalgo y Calzada Independencia 
  • Calzada Independencia y Revolución
  • Tlajomulco de Zúñiga:
  • Adolf B. Horn Junior y Trebo.

Autos incendiados:

Guadalajara: 

  • Lázaro Cárdenas y Fuelle
  • La Paz y 16 de Septiembre
  • Calzada Independencia y Periférico Norte
  • Calzada Independencia y Batallón de San Patricio
  • Artesanos y Av. Periférico Norte
  • Juárez y Calzada Independencia
  • Periférico y Ángel Martínez

Zapopan:

  • Periférico y Carretera a Saltillo
  • Carretera a Saltillo y Bosques de San Isidro
  • Periférico y Vallarta
  • Carretera a Nogales y Allende, Venta del Astillero.
  • Aviación y Ocampo.
  • Vallarta y Aviación.
  • Juan Gil Preciado y Arco del Triunfo.
  • Periférico y Valdepeñas.
  • Periférico y Tabachines.
  • Juan Gil Preciado y Carretera a Colotlán.
  • Carretera a Colotlán y Valle de los Molinos.
  • Patria y Federalismo
     

Negocios afectados: 

  • Gasolinera en Patria y Clouthier
  • Gasolinera de Periférico (Ciudad Judicial).

Tlaquepaque:

Vehículos incendiados:

  • Lázaro Cárdenas y Batalla de Zacatecas.
  • Lázaro Cárdenas y Río Seco.

Negocios afectados:

  • OXXO en Santa Rosalía y Papel Maché.
  • Farmacias del Ahorro, en Santa Rosalía y Patria.

Tlajomulco de Zúñiga

Vehículos incendiados:

  • Carretera Guadalajara a Morelia km. 40, localidad Buenavista.
  • Adolf B. Horn y Boulevard Arvento.
  • Carretera Guadalajara - Chapala y Revolución.
  • Camino a San Isidro Mazatepec y Pino Suárez.
  • Camino a la Soledad y Allende.

Lee también: EN VIVO: Actualizaciones por los bloqueos en Jalisco

Tonalá:

Vehículos incendiados:

  • Periférico y Tonaltecas.
  • Tonaltecas e Independencia.

El Salto:

Vehículos incendiados:

  • Carretera a San José del Castillo y Nuevo Periférico

Municipios del interior

  • Acatlán de Juárez.
  • Ameca.
  • Autlán de Navarro.
  • Atotonilco el Alto.
  • Chapala.
  • Cihuatlán.
  • Ciudad Guzmán.
  • Huejucar.
  • La Barca.
  • La Magdalena.
  • Puerto Vallarta.
  • Tala.
  • Tamazula de Gordiano.
  • Tapalpa.
  • Tequila.
  • Zacoalco de Torres.
  • Zapotlanejo.

En el CEINJURE de Puerto Vallarta, se informó sobre riñas al interior y la aplicación de un resguardo perimetral con la Policía del Estado y el Ejército Mexicano, en lo que se realiza la intervención. También se reportó la quema de vehículos en las inmediaciones de la tienda Costco, sin afectaciones a dicho comercio.

Recomendaciones:

  • Evitar circular por las zonas señaladas.
  • No acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados.
  • Permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales.
  • Atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y municipales, y evitar difundir información que no esté confirmada.
  • Reportar emergencias al 911.
  • En el caso de Puerto Vallarta, se recomienda a visitantes y turistas permanecer en sus hoteles hasta nuevo aviso.

El Gobierno Federal informó que 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos, esto en distintos municipios del estado, hechos que ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el servicio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones