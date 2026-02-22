El Gobierno de Jalisco informó sobre una actualización de los diversos bloqueos registrados esta mañana en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior de Jalisco, así como de los diversos negocios y plazas que han tenido daños.

Dichas acciones se suscitaron tras el operativo desplegado por las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa; el cual también derivó en enfrentamientos en la zona y que resultó en que siete integrantes del Cártel Nueva Generación, entre ellos su líder, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, fueran abatidos.

Entre los eventos de seguridad registrados, el Gobierno estatal reporta 2 detenidos en un hecho ocurrido en las avenidas Lázaro Cárdenas y Fuelle, con un vehículo asegurado y uno de los causantes abatido; 4 detenidos en Carretera a Chapala a la altura del Fraccionamiento Puerta del Sol, con un vehículo asegurado; y dos vehículos más asegurados en Periférico y avenida Guadalupe.

También se reportan lesionados, según reportes del C5, estos son los siguientes:

Guadalajara

Calzada Independencia y Juárez

Mariano Jiménez y República

Artesanos y Periférico

Josefa Ortiz de Domínguez y Mariano Jiménez

Hidalgo y Calzada Independencia

Calzada Independencia y Revolución

Tlajomulco de Zúñiga:

Adolf B. Horn Junior y Trebo.

Autos incendiados:

Guadalajara:

Lázaro Cárdenas y Fuelle

La Paz y 16 de Septiembre

Calzada Independencia y Periférico Norte

Calzada Independencia y Batallón de San Patricio

Artesanos y Av. Periférico Norte

Juárez y Calzada Independencia

Periférico y Ángel Martínez

Zapopan:

Periférico y Carretera a Saltillo

Carretera a Saltillo y Bosques de San Isidro

Periférico y Vallarta

Carretera a Nogales y Allende, Venta del Astillero.

Aviación y Ocampo.

Vallarta y Aviación.

Juan Gil Preciado y Arco del Triunfo.

Periférico y Valdepeñas.

Periférico y Tabachines.

Juan Gil Preciado y Carretera a Colotlán.

Carretera a Colotlán y Valle de los Molinos.

Patria y Federalismo



Negocios afectados:

Gasolinera en Patria y Clouthier

Gasolinera de Periférico (Ciudad Judicial).

Tlaquepaque:

Vehículos incendiados:

Lázaro Cárdenas y Batalla de Zacatecas.

Lázaro Cárdenas y Río Seco.

Negocios afectados:

OXXO en Santa Rosalía y Papel Maché.

Farmacias del Ahorro, en Santa Rosalía y Patria.

Tlajomulco de Zúñiga

Vehículos incendiados:

Carretera Guadalajara a Morelia km. 40, localidad Buenavista.

Adolf B. Horn y Boulevard Arvento.

Carretera Guadalajara - Chapala y Revolución.

Camino a San Isidro Mazatepec y Pino Suárez.

Camino a la Soledad y Allende.

Tonalá:

Vehículos incendiados:

Periférico y Tonaltecas.

Tonaltecas e Independencia.

El Salto:

Vehículos incendiados:

Carretera a San José del Castillo y Nuevo Periférico

Municipios del interior

Acatlán de Juárez.

Ameca.

Autlán de Navarro.

Atotonilco el Alto.

Chapala.

Cihuatlán.

Ciudad Guzmán.

Huejucar.

La Barca.

La Magdalena.

Puerto Vallarta.

Tala.

Tamazula de Gordiano.

Tapalpa.

Tequila.

Zacoalco de Torres.

Zapotlanejo.

En el CEINJURE de Puerto Vallarta, se informó sobre riñas al interior y la aplicación de un resguardo perimetral con la Policía del Estado y el Ejército Mexicano, en lo que se realiza la intervención. También se reportó la quema de vehículos en las inmediaciones de la tienda Costco, sin afectaciones a dicho comercio.

Recomendaciones:

Evitar circular por las zonas señaladas.

No acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados.

Permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales.

Atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y municipales, y evitar difundir información que no esté confirmada.

Reportar emergencias al 911.

En el caso de Puerto Vallarta, se recomienda a visitantes y turistas permanecer en sus hoteles hasta nuevo aviso.

El Gobierno Federal informó que 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos , esto en distintos municipios del estado, hechos que ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el servicio.

