La Federación reporta 21 bloqueos activos en Jalisco

Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control

Por: Rubí Bobadilla

"Las acciones continúan de manera coordinada para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población", afirmó el Gabinete de Seguridad. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Como parte del seguimiento y atención a la situación de inseguridad que se vive en Jalisco, el Gabinete de Seguridad de la Federación afirmó que sigue más de una veintena de bloqueos activos.

"Se informa que, en el estado de Jalisco, se registran al momento 21 bloqueos carreteros activos. Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo a baja velocidad pero constante", afirmó a través de sus redes oficiales.

Añadió que, de igual forma, cinco de los bloqueos ya han sido desactivados.

En ninguno de los casos se dieron a conocer los puntos exactos de los bloqueos.

"Las acciones continúan de manera coordinada para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población", afirmó el Gabinete de Seguridad.

