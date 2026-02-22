El Gobierno de Jalisco informó que se registran bloqueos carreteros con vehículos incendiados en varios municipios al interior de la entidad a fin de evitar el actuar de fuerzas de seguridad. También se reportan enfrentamientos armados contra militares y policías .

Los municipios afectados con bloqueos son Mazamitla, Chapala, Zapotlanejo, Tapalpa, Zacoalco de Torres, Autlán de Navarro, Cihuatlán y Puerto Vallarta .

En tanto, en Carretera a Chapala y en San Miguel de La Paz se registraron ataques a balazos contra elementos de la Guardia Nacional; en Mariano Jiménez y República y Calzada del Ejército y Revolución contra policías del Estado; y en Nicolás Régules y Epigmenio González contra policías de Guadalajara.

En la Central Camionera de Aviación y Vallarta se reportó otro enfrentamiento armado; hay un uniformado herido de gravedad .

En Carretera a Chapala y El Salto se registra otro vehículo incendiado, al igual que en Carretera Morelia y Buenavista, en Santa Cruz de las Flores al cruce con Vicente Triego, Adolf B. Horn y Arvento y Carretera a Chapala y Cedis.

Carretera Morelia, por la Nueva Central Camionera, y la salida a Nogales también registra bloqueos e incendios de vehículos. En López Mateos y Niños Héroes hay varios sujetos arrojando poncha llantas. Se recomienda resguardarse en el hogar hasta que la situación haya sido controlada .

