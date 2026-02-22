El gobierno de Guadalajara informó esta mañana que, debido a los incidentes de seguridad registrados en la ciudad, la Vía RecreActiva suspenderá actividades.

“La Vía RecreActiva suspenderá actividades este domingo 22 de febrero del 2026. Recuerda mantenerte informado solo por vías oficiales. “Agradecemos su compresión”, dice el aviso publicado en medios oficiales.

Durante la mañana del día de hoy, en redes sociales se han reportado bloqueos en distintas vialidades y carreteras del estado, enfrentamientos entre autoridades y civiles armados, así como quema de vehículos. Los hechos se registran tras un operativo realizado durante la madrugada de este día en el municipio de Tapalpa.

La Secretaría del Estado, en coordinación con las policías municipales y de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y de los municipios, se encuentra verificando y atendiendo dichos reportes.

La Vía RecreActiva de Guadalajara tiene 21 años de convertirse en un ícono de la convivencia, la activación física y la construcción de comunidad entre los tapatíos.

A lo largo de los 31 kilómetros, el recorrido se extiende por varios municipios, donde se realizan diversas actividades.

El tradicional paseo dominical de la Perla Tapatía ahora también es nocturno. Esta iniciativa es producto de la jornada exitosa y con una gran afluencia de tapatías y tapatíos en la ViaRecreactiva Nocturna que por primera vez se llevó a cabo el sábado 20 de septiembre, con una afluencia de 90 mil personas.

MB

