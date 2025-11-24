Rescatan a excursionistas atrapados en El Salto del Nogal, en Tapalpa

Tras cinco horas de labores, personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en coordinación con unidades municipales y el Grupo Voluntario de Rescate “Cañonismo México”, rescataron a 12 excursionistas, quienes desde anoche quedaron atrapados en la cascada del Salto del Nogal, en Tapalpa.

La Comandancia Regional de Ciudad Guzmán recibió el reporte de las personas atrapadas -uno de ellas con una lesión en la pierna derecha-, sin embargo, debido a las condiciones del terreno y la poca visibilidad, las labores de rescate se postergaron hasta la mañana de hoy. La persona lesionada era un hombre de 57 años originario de Tonalá.

Para extraer a los excursionistas se realizó una maniobra de rappel hacia una zona conocida como “la lagunilla” para posteriormente subir por el sendero. Las maniobras comenzaron alrededor de las 9:00 horas.

A las 14:00 horas se confirmó la extracción de todas las personas. Se trató de ocho mujeres y cuatro hombres, en un rango de edad entre los 27 y 47 años, originarios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y el Estado de México.

En las labores también participaron elementos de las unidades municipales de Atemajac, Amacueca y San Gabriel.

