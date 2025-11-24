Detienen a mujer buscada por abuso sexual infantil en Tonalá

Elementos de la Policía Metropolitana (Metropol), en conjunto con personal de mandamientos judiciales de la Fiscalía del Estado, detuvieron a una mujer que era buscada por abuso sexual infantil y sustracción de menores en el fraccionamiento Loma Real, en Tonalá.

Esto mediante labores de inteligencia, mapeo y rastreo que permitieron ubicar los lugares que frecuentaba la ahora detenida. Por ello, se estableció un operativo de búsqueda sobre el Circuito Paseo Vista Hermosa, en el referido fraccionamiento.

Tras verificar la identidad de la persona retenida, se confirmó la existencia del mandamiento judicial vigente, emitido en junio de 2017 por los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores, tipificados en los artículos 142-L y 142-M del Código Penal del Estado de Jalisco.

La detenida, identificada como María 'N', de 53 años de edad, fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público del Estado, quien determinará su situación legal.

De acuerdo con datos de la Plataforma de Seguridad, elaborada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en lo que va del año, con corte al 31 de octubre, se han registrado tres mil 122 casos de abuso sexual infantil en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

